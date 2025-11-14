Palermo, brandiva un'accetta durante la movida: straniero semina paura in centro
Un 31enne straniero è stato denunciato dalla Polizia a Palermo per resistenza e porto di armi improprie: brandiva un'accetta in centro.
Si aggirava armato di accetta tra le vie della movida cittadina e la Polizia lo ha denunciato per porto ingiustificato di armi improprie e resistenza a Pubblico Ufficiale. Protagonista della vicenda un 31enne di nazionalità estera.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto grazie al tempestivo coordinamento tra gli agenti impegnati nel presidio delle cosiddette “zone rosse” e un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnato nelle attività di controllo del territorio.
L’individuazione dell’uomo armato
Nei giorni scorsi, durante un servizio serale di pattugliamento, una volante della Polizia di Stato ha notato un individuo che si muoveva lungo via Maqueda, nel cuore del centro storico di Palermo. L’uomo, un 31enne cittadino straniero, stava camminando in direzione della Stazione Centrale, brandendo un’accetta e urlando frasi sconnesse. La situazione ha immediatamente attirato l’attenzione degli agenti, che hanno allertato la Centrale Operativa per richiedere supporto.
L’intervento delle pattuglie e la fuga
Alla vista delle pattuglie, l’uomo ha abbandonato l’accetta gettandola sulla strada e si è dato alla fuga imboccando via Case Nuove. Gli agenti, con prontezza, lo hanno inseguito e raggiunto, intimandogli di fermarsi per un controllo. Durante queste fasi, il soggetto, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha iniziato a inveire e urlare contro i poliziotti, opponendo una resistenza attiva al tentativo di accertamento.
La messa in sicurezza e l’intervento del 118
Nonostante le difficoltà incontrate, gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo e a farlo salire sull’auto di servizio. Considerato il suo stato di agitazione, è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118 per verificare le sue condizioni di salute. Nel frattempo, l’accetta è stata recuperata e posta sotto sequestro.
Le accuse e i provvedimenti adottati
L’uomo è stato indagato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Inoltre, è stato allontanato dalle “zone rosse” della movida di Palermo per garantire la sicurezza dei cittadini e la piena fruibilità degli spazi pubblici. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla sua posizione sul territorio nazionale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.