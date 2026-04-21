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È di 32 provvedimenti di fermo il bilancio di una vasta operazione antimafia condotta dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri contro il mandamento mafioso di Brancaccio. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è stata eseguita nelle prime ore di ieri a Palermo e ha coinvolto numerosi soggetti ritenuti responsabili di associazione mafiosa, estorsione aggravata, reati in materia di armi, trasferimento fraudolento di valori e traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata avanti su delega della Procura della Repubblica di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia. L’attività giudiziaria ha preso di mira soggetti riconducibili al mandamento mafioso di Brancaccio, una delle storiche articolazioni di Cosa Nostra nel capoluogo siciliano.

I dettagli dell’indagine e i reati contestati

Le indagini, avviate nel 2023 e proseguite fino al 2026, hanno permesso di delineare la struttura interna e i nuovi assetti organizzativi delle famiglie mafiose di Brancaccio, Roccella-Guarnaschelli e Corso dei Mille. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata, reati in materia di armi, trasferimento fraudolento di valori e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Ulteriori capi d’accusa riguardano anche altri delitti aggravati dal metodo mafioso e dall’agevolazione dell’associazione mafiosa.

Le modalità operative e la metamorfosi della consorteria

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le investigazioni hanno evidenziato una consorteria criminale ancora attiva e radicata sul territorio, capace di esercitare un controllo capillare grazie a intimidazioni, gestione coordinata delle estorsioni, traffico di stupefacenti e disponibilità di armi. Un aspetto emerso con forza riguarda la trasformazione strategica di Cosa Nostra, che ha affiancato alla tradizionale vocazione violenta una moderna inclinazione affaristica, orientata al controllo di segmenti del mercato legale per ottenere profitti elevati con rischi minori.

Sequestri e perquisizioni: il patrimonio mafioso nel mirino

Oltre ai 32 provvedimenti di fermo, sono state effettuate numerose perquisizioni personali e locali, disposte dall’Autorità Giudiziaria. È stato inoltre eseguito un decreto di sequestro preventivo su aziende, immobili e conti correnti, in relazione a ipotesi di autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Questi provvedimenti mirano a colpire il patrimonio economico accumulato illecitamente dal sodalizio criminale.

Arresti, sequestri di armi e droga: i numeri dell’operazione

Nel corso delle indagini, le forze dell’ordine hanno già proceduto all’arresto in flagranza di 6 soggetti e all’esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di ulteriori 2 persone. Sono stati sequestrati 5 pistole, 1 fucile a pompa, 1 carabina, 2 mazze chiodate, 3 kg di hashish e una somma in contanti di circa 13.000 euro. Questi elementi confermano la pericolosità e la capacità operativa della struttura mafiosa.

Un imponente dispiegamento di forze

In fase esecutiva sono stati impiegati oltre 450 uomini, tra cui personale dei Nuclei Investigativi, Gruppi di Palermo e Monreale, Squadre di Intervento Operativo (S.I.O.), Aliquote di Primo Intervento (A.P.I.), unità cinofile, il 9° Nucleo Elicotteri, personale del Reparto Prevenzione Crimine di Sicilia e Calabria, della Polizia Scientifica, unità cinofile e un elicottero del IV Reparto Volo. L’ultima fase dell’operazione si è svolta a Palermo, cuore delle attività criminali del mandamento di Brancaccio.

IPA