Arrestato un imprenditore a Palermo. Un giovane titolare di un esercizio commerciale è stato fermato con l’accusa di detenzione illegale di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un controllo che ha portato al sequestro di armi e droga all’interno del suo locale in zona Olivella.

Controlli amministrativi e scoperta inattesa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è inserita in una più ampia strategia di monitoraggio dei locali commerciali del centro storico di Palermo. I militari della Stazione Centro, insieme agli agenti della Polizia Municipale, hanno avviato una serie di verifiche amministrative che hanno portato all’elevazione di sanzioni per oltre 3.000 euro nei confronti di diversi esercizi.

Durante uno di questi controlli, l’attenzione degli operatori si è concentrata su un’attività commerciale gestita da un 26enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine. L’ispezione, inizialmente finalizzata a verificare la regolarità amministrativa, ha preso una svolta inaspettata quando, all’interno del magazzino, è stato percepito un forte odore di hashish.

Il ritrovamento di droga e armi

Approfondendo la perquisizione, i Carabinieri hanno individuato nei pressi di una stufa per esterni una valigetta nera, tipicamente utilizzata per il trasporto di armi corte. All’interno sono state rinvenute 9 stecche hashish, 4 cartucce a salve calibro 9×17 già esplose e una cartuccia per fucile calibro 12 inesplosa. Il materiale ha subito insospettito gli operatori, che hanno deciso di estendere le ricerche anche agli altri ambienti del locale.

Dietro al bancone è stato trovato un bicchiere contenente 6 cartucce cal. 9×17 inesplose e alcuni semi di marijuana. In cucina, invece, sono stati recuperati un bilancino di precisione e un coltello di 23 centimetri con residui di hashish sulla lama. Sopra la cappa della cucina, infine, è stato scoperto un sacco nero con all’interno un fucile a pompa calibro 12, con matricola abrasa, ben oleato e pronto all’uso. Nel calciolo dell’arma sono stati trovati 2 colpi inesplosi.

Sequestro del materiale e arresto

Tutto il materiale rinvenuto, tra cui armi, munizioni e sostanze stupefacenti, è stato posto sotto sequestro per essere sottoposto a successivi accertamenti balistici e di laboratorio. L’uomo, ritenuto responsabile di detenzione illegale di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, tradotto presso la Casa Circondariale “Lorusso-Pagliarelli” in attesa della convalida dell’arresto.

