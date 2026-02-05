Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti due arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso e violenza privata a Palermo. Gli indagati sono accusati di aver imposto la cosiddetta ‘messa a posto’ a un imprenditore impegnato nella costruzione di una palazzina, con l’obiettivo di soddisfare gli interessi di Cosa Nostra.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile di Palermo, Sezione Criminalità Organizzata, su delega della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia. L’attività investigativa, avviata e conclusa nell’arco di poche settimane, ha preso il via dalla denuncia presentata da un imprenditore edile, impegnato in un progetto immobiliare per la realizzazione di un nuovo edificio in città.

Le intimidazioni e le richieste estorsive

L’imprenditore e un suo familiare sono stati avvicinati dagli indagati, che li hanno intimiditi e aggrediti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le condotte messe in atto dagli arrestati sono state caratterizzate da modalità tipicamente mafiose: attraverso minacce e pressioni, hanno imposto la cosiddetta ‘messa a posto’, ovvero il pagamento di una somma di denaro per poter proseguire senza ostacoli i lavori di costruzione.

Il ruolo della Direzione Distrettuale Antimafia

L’inchiesta è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha seguito da vicino tutte le fasi delle indagini. Il provvedimento restrittivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palermo, si fonda su gravi indizi di colpevolezza raccolti dagli investigatori.

