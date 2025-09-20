Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti nel centro di Palermo, dove due giovani sono stati sorpresi con dosi di stupefacenti durante controlli mirati. Gli interventi sono stati effettuati in due distinti episodi, avvenuti rispettivamente nel pomeriggio e nella notte, e hanno permesso di sottrarre sostanze illecite al mercato locale.

Operazione della Polizia: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività di presidio del territorio da parte degli equipaggi della Polizia di Stato ha portato, nei giorni scorsi, a due arresti e al sequestro di dosi di cocaina e hashish. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno intensificato i controlli lungo le principali vie cittadine, sia di giorno che di notte, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo arresto: giovane fermato in piazza Giulio Cesare

Il primo episodio si è verificato intorno alle 17:00, quando una pattuglia ha notato due giovani che si aggiravano con fare sospetto nei pressi di un marciapiede adiacente a piazza Giulio Cesare a Palermo. Gli agenti, riconoscendo i soggetti per i loro precedenti legati agli stupefacenti, hanno deciso di procedere a un controllo approfondito. I due ragazzi sono apparsi subito nervosi e impacciati, comportamento che ha insospettito ulteriormente i poliziotti.

Durante la perquisizione personale, addosso a uno dei due – un giovane di 18 anni – sono state trovate dosi di cocaina e hashish. Successivamente, una perquisizione presso il suo domicilio ha permesso di rinvenire un’ulteriore modica quantità di hashish, confermando i sospetti degli agenti circa la sua attività di spaccio.

Il secondo intervento: motociclista fermato in via Isidoro la Lumia

Il secondo arresto è avvenuto in orario notturno lungo via Isidoro la Lumia. In questa occasione, una pattuglia della Polizia di Stato ha notato un motociclista di 37 anni che procedeva con andatura incerta e guardava ripetutamente in più direzioni, come se volesse accertarsi di non essere seguito. Gli agenti hanno deciso di fermarlo per un controllo, che si è trasformato in una perquisizione a causa delle risposte contraddittorie e delle spiegazioni poco convincenti fornite dal giovane.

La perquisizione ha portato al sequestro di 13 involucri sigillati contenenti cocaina e di 480 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Anche in questo caso, il tempestivo intervento degli agenti ha impedito che la droga raggiungesse il mercato cittadino.

Convalida degli arresti e indagini in corso

Entrambi gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria. Le indagini, tuttora in corso, mirano a identificare i fornitori e i destinatari delle sostanze stupefacenti sequestrate. La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza del presidio costante del territorio e della collaborazione tra le diverse articolazioni operative per contrastare efficacemente il fenomeno dello spaccio di droga.

Le autorità hanno inoltre ricordato che, secondo il principio costituzionale della presunzione di innocenza, i due giovani sono al momento solo indiziati dei reati contestati e la loro posizione sarà definita solo dopo l’eventuale sentenza passata in giudicato.

