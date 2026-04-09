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Due cittadini stranieri sono stati fermati con l’accusa di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo al termine di un’indagine condotta dalla Digos di Palermo e dalla Direzione centrale della Polizia di prevenzione. I provvedimenti sono stati eseguiti dopo aver accertato attività di propaganda jihadista e incitamento all’azione violenta attraverso i social network.

Le indagini e i provvedimenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto coinvolti due cittadini stranieri, destinatari di provvedimenti di fermo emessi al termine di un’articolata attività investigativa. Gli agenti della Digos di Palermo, in collaborazione con la Direzione centrale della Polizia di prevenzione, hanno raccolto elementi che hanno portato a formalizzare l’accusa di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo.

Propaganda jihadista e incitamento alla violenza

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due fermati avrebbero adottato condotte finalizzate alla propaganda jihadista e all’istigazione al terrorismo. Attraverso i loro profili sui social network Tik Tok e Instagram, avrebbero diffuso messaggi inneggianti alla Jihad e al martirio religioso, esaltando l’uso delle armi come strumento di lotta contro l’Occidente e i cosiddetti “miscredenti”. I contenuti pubblicati, caratterizzati da un linguaggio violento e da riferimenti espliciti all’uso di armi da guerra ed esplosivi, sono stati ritenuti sintomatici di un processo di radicalizzazione avanzato.

Contenuti social e riferimenti a figure jihadiste

Le indagini hanno permesso di individuare numerose pubblicazioni social che incitavano all’eliminazione dei miscredenti e al compimento di delitti di varia natura sul territorio italiano. In particolare, sono state riscontrate immagini che ritraevano la Casa Bianca in fiamme, con la bandiera dello Stato islamico al posto di quella statunitense, e gruppi armati islamisti. I post facevano inoltre riferimento a figure di spicco della galassia jihadista, come Osama Bin Laden, Abū Muḥammad al-Adnānī (leader dell’Isis) e altri attentatori suicidi.

Video e simboli di violenza

Emblematico, secondo gli inquirenti, un video che mostra, sullo sfondo del vessillo dello Stato Islamico, atti di violenza perpetrati da un uomo vestito di nero ai danni di persone inginocchiate e ammanettate, con indosso tute arancioni. Tra queste figure sarebbe stato riconosciuto anche l’attuale Presidente degli Stati Uniti. Il materiale raccolto evidenzia la volontà di diffondere messaggi di odio e di incitamento all’azione violenta contro obiettivi occidentali.

Indagini su minori e sequestri di armi

Nell’ambito dello stesso contesto investigativo, sono stati emessi due decreti di perquisizione personale, locale e informatica nei confronti di due minori stranieri, indagati per detenzione abusiva di armi da sparo. I due minori, risultati in contatto con i fermati, sono stati sottoposti a perquisizione su disposizione della Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo.

Fascinazione per le armi e addestramento

Le attività investigative hanno portato alla luce la presenza di tre stranieri minorenni, di cui due residenti nella provincia di Trapani e uno nel Nord Italia, tutti accomunati da una forte attrazione per le armi. Il monitoraggio dei loro profili social ha permesso di accertare la pubblicazione di numerosi contenuti che li ritraevano mentre maneggiavano pistole semiautomatiche e armi da taglio, spesso accompagnati da riferimenti alla simbologia islamica. In alcuni casi, i minori sono stati ripresi durante sessioni di preparazione atletica e addestramento, praticando sport da combattimento con sottofondo di musiche religiose e frasi di lode ad Allah, e talvolta mimando il gesto dello sgozzamento.

Sequestri e materiale rinvenuto

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati numerosi dispositivi e strumenti informatici, una replica di pistola mitragliatrice priva di tappo rosso e oggetti recanti simbologie islamiste. In particolare, presso l’abitazione dei minori della provincia di Trapani è stata rinvenuta e sequestrata una pistola semiautomatica di tipo softair, anch’essa priva di tappo rosso.