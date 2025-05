Palermo, giovani islamici inneggiano al martirio online: fermati per propaganda jihadista e frasi choc su Gaza

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati fermati a Palermo per apologia di delitti aggravata dalla finalità di terrorismo. I decreti di fermo sono stati eseguiti dalla Direzione centrale della Polizia di prevenzione e dalla Digos, in collaborazione con il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Sicilia orientale. L’operazione è stata condotta dopo mesi di indagini che hanno rivelato la loro attività di propaganda jihadista online.

Indagini e scoperte

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono iniziate nel mese di marzo e hanno permesso di ricostruire l’attività dei due giovani, rispettivamente di 21 e 18 anni. Utilizzando piattaforme digitali, i due condividevano messaggi, immagini e video di propaganda dello Stato islamico, inneggiando alla Jihad, al martirio e all’uso della violenza.

Contenuti condivisi

Uno degli indagati pubblicava frasi come “La Sicilia tornerà ad essere l’Emirato islamico” e “La mia morte non è (forse) una sola volta nella mia vita? Perché non dovrebbe essere sigillata dal mio martirio?”. L’altro era solito condividere storie social con immagini di persone armate, frasi che richiamavano il Califfato e il martirio, oltre a video di Osama Bin Laden.

Materiale incriminante

Gli investigatori hanno rintracciato anche la pubblicazione di immagini dell’attacco del 7 ottobre e video di combattenti mentre eseguivano esecuzioni di massa. Inoltre, sono stati trovati post sulle vittime palestinesi di Gaza con frasi di disprezzo verso gli Stati Uniti e Israele.

Misure cautelari

L’analisi dei dispositivi in uso ai fermati ha confermato la loro posizione radicale e la possibile imminente attivazione sul campo. Per i due giovani è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Fonte foto: IPA