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Un 43enne palermitano è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che nella sua abitazione sono stati rinvenuti hashish, cocaina e strumenti per il confezionamento e la vendita, inclusi dispositivi per pagamenti elettronici. In un secondo intervento, i militari hanno sequestrato ulteriori quantitativi di stupefacenti nel quartiere Marinella, a carico di ignoti.

Operazione dei Carabinieri: la scoperta nell’abitazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto luogo a Palermo, dove i militari della Stazione San Filippo Neri hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti di un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine. Durante il controllo, i Carabinieri hanno scoperto un vero e proprio “arsenale” per il confezionamento e la vendita di droga nascosto tra la camera da letto e la cucina dell’appartamento.

Hashish, cocaina e strumenti per lo spaccio

Nella camera da letto, i militari hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 50 grammi, un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per preparare le singole dosi. Ma la sorpresa più grande è arrivata dalla cucina: all’interno del frigorifero erano state occultate quasi 160 dosi di cocaina, già pronte per essere immesse sul mercato locale. Nel soggiorno, invece, sono stati trovati 1.238 euro in contanti, custoditi in un mobile e ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Pagamenti digitali per la droga: sequestrato un POS portatile

Tra il materiale sequestrato, i Carabinieri hanno trovato anche un dispositivo POS mobile “SumUp”, che si sospetta possa essere stato utilizzato per facilitare pagamenti elettronici legati alla cessione di sostanze stupefacenti. Un dettaglio che evidenzia come le modalità di pagamento nel mondo dello spaccio si stiano evolvendo, sfruttando anche le tecnologie digitali per rendere più agevoli le transazioni tra pusher e clienti.

Sequestro e analisi delle sostanze

Tutta la droga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati dai Carabinieri. Gli stupefacenti saranno ora trasmessi al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le analisi chimiche di rito, al fine di accertare la qualità e la quantità delle sostanze sequestrate.

Convalida dell’arresto e presunzione di innocenza

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto dell’indagato. È importante sottolineare che, come previsto dalla legge, l’uomo è attualmente solo indiziato di delitto e la sua posizione sarà valutata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale. La colpevolezza potrà essere definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna definitiva, in ossequio ai principi di presunzione di innocenza.

Secondo sequestro nel quartiere Marinella

Nel corso di un altro servizio di controllo del territorio, sempre a Palermo, i Carabinieri hanno effettuato un ulteriore sequestro di droga nel quartiere Marinella. In un piano ammezzato di uno stabile, nascosto dietro una porta divelta appoggiata a un muro, sono stati scoperti mezzo chilo di hashish suddiviso in cinque panetti avvolti nella pellicola trasparente e un involucro contenente circa 20 grammi di cocaina in pietra. In questo caso, il sequestro è stato effettuato a carico di ignoti e sono in corso accertamenti investigativi per individuare i responsabili della detenzione dello stupefacente sequestrato. Le recenti operazioni dei Carabinieri a Palermo rappresentano un ulteriore passo avanti nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti.

IPA