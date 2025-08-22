Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due arresti il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Palermo, dove due pregiudicati sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. I fatti si sono svolti nelle scorse settimane nel capoluogo siciliano, quando, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due uomini avrebbero minacciato e aggredito un imprenditore locale per costringerlo a pagare il cosiddetto “pizzo”. L’operazione è stata disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, dopo un’indagine coordinata dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri.

Le indagini e la denuncia dell’imprenditore

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’inchiesta ha preso avvio grazie alla denuncia presentata dalla vittima, un imprenditore titolare di un’attività economica e di altre società. L’uomo, stanco delle continue pressioni e minacce, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, consentendo così l’avvio di approfondite indagini. Gli investigatori hanno ricostruito un quadro indiziario dettagliato, che ha permesso di delineare le modalità con cui i due indagati, di 34 anni e 35 anni, avrebbero messo in atto un articolato e violento progetto estorsivo.

Il modus operandi: minacce, aggressioni e richieste di denaro

Secondo gli elementi raccolti dagli inquirenti, i due pregiudicati, agendo in concorso tra loro e con altri complici ancora non identificati, avrebbero fatto leva sull’appartenenza all’associazione mafiosa “cosa nostra”, in particolare alla famiglia mafiosa di Brancaccio/Corso dei Mille. Le minacce rivolte all’imprenditore sarebbero state sia implicite che esplicite, arrivando perfino a vere e proprie aggressioni fisiche. L’obiettivo era quello di costringere la vittima a versare 1.500 euro mensili come “pizzo” oppure, in alternativa, ad accettare l’inserimento di un loro sodale nella società, o ancora a pagare in un’unica soluzione la somma di 15.000 euro. In caso di rifiuto, i malviventi avrebbero minacciato la chiusura dell’attività.

L’ordinanza di custodia cautelare e l’arresto

L’attività investigativa del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Palermo, svolta su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo. I due indagati sono stati quindi associati presso la casa circondariale “LO RUSSO – Pagliarelli”, dove resteranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli ulteriori sviluppi dell’inchiesta.

La città di Palermo resta uno dei principali teatri della lotta al racket e alle estorsioni di stampo mafioso. Le forze dell’ordine, in collaborazione con la magistratura, continuano a monitorare con attenzione il territorio, promuovendo campagne di sensibilizzazione e invitando le vittime a denunciare ogni forma di sopruso. Solo attraverso la collaborazione tra cittadini e istituzioni è possibile contrastare efficacemente il fenomeno e restituire sicurezza e legalità al tessuto economico locale.

IPA