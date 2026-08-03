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È di un arresto e 17 dosi di cocaina sequestrate il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri nel quartiere Borgo Vecchio di Palermo. Un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi dell’incrocio tra via Quintino Sella e largo Alfano. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione di droga nel capoluogo siciliano, come comunicato dalle autorità.

Operazione dei Carabinieri nel cuore di Palermo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il blitz è avvenuto durante i consueti servizi di controllo del territorio svolti dal Nucleo Operativo della Compagnia di Palermo Piazza Verdi. I militari hanno notato l’uomo, un 52enne palermitano, nei pressi dell’intersezione tra via Quintino Sella e largo Alfano, nel quartiere Borgo Vecchio, zona già nota per episodi legati allo spaccio di droga.

Il controllo e la scoperta della droga

Durante il controllo, i Carabinieri hanno deciso di perquisire il veicolo su cui viaggiava il sospettato. All’interno del vano sella dello scooter sono state rinvenute 17 dosi di cocaina, tutte suddivise e pronte per essere immesse sul mercato. Il ritrovamento ha confermato i sospetti degli investigatori circa l’attività illecita dell’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti analoghi.

Sequestro e analisi della sostanza stupefacente

La cocaina recuperata è stata immediatamente posta sotto sequestro e inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo per le verifiche di rito. Gli accertamenti scientifici serviranno a confermare la natura e la purezza della sostanza, elemento fondamentale per la prosecuzione delle indagini e la definizione delle responsabilità dell’arrestato.

Convalida dell’arresto e obbligo di firma

Al termine delle procedure di rito, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto del 52enne e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma. L’uomo dovrà quindi presentarsi regolarmente presso gli uffici di polizia giudiziaria, in attesa degli sviluppi dell’inchiesta.

IPA