Cinque arresti in una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri nel quartiere Zen 2 di Palermo. L’azione, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stata eseguita nelle ultime ore e ha visto coinvolti anche il Nucleo Cinofili e la Polizia di Stato. Tra i fermati, una coppia di coniugi e tre palermitani accusati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’intervento è stato reso necessario per arginare un’attività illecita e per garantire la sicurezza degli operatori di polizia, minacciati da una folla ostile durante le perquisizioni.

Operazione congiunta e arresti allo Zen 2

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nel quartiere Zen 2 di Palermo, dove i militari della Stazione San Filippo Neri, con il supporto del personale del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato cinque persone. L’intervento, mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha portato all’arresto di una coppia di coniugi – lui di 69 anni, lei di 67 anni – sorpresi in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di droga e detenzione illegale di arma da fuoco.

Sequestri di droga, armi e denaro

Durante la perquisizione domiciliare, effettuata con l’ausilio dei cani antidroga e antiesplosivo Ron e Vera, i Carabinieri hanno rinvenuto all’interno di una borsa nascosta nella camera da letto quasi 80 grammi di cocaina in pietra, già pronta per essere suddivisa e venduta al dettaglio. Nel corso della stessa operazione è stata sequestrata una pistola a tamburo con matricola abrasa, completa di sei cartucce, trovata in un mobile della cucina. Inoltre, sono stati recuperati quasi 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Resistenza e violenza durante la perquisizione

L’operazione ha assunto toni particolarmente critici durante le fasi di perquisizione. Oltre cento persone hanno affollato le aree comuni del padiglione, tentando di ostacolare l’intervento dei militari con minacce, insulti e aggressioni fisiche. In questo contesto, tre palermitani – rispettivamente di 45, 34 e 33 anni – sono stati arrestati per resistenza, violenza, minaccia, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale, dopo essersi scagliati contro i Carabinieri impegnati nel servizio e aver provocato il ferimento di alcuni di loro.

Intervento coordinato delle forze dell’ordine

Grazie alla prontezza dell’intervento e al coordinamento tra le forze dell’ordine, supportate anche dalle volanti della Polizia di Stato, i responsabili delle aggressioni sono stati rapidamente identificati e bloccati, impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente. Al termine delle attività di ricerca, i Carabinieri hanno sequestrato tutto il materiale rinvenuto, mentre la droga è stata inviata al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche di rito.

Provvedimenti giudiziari e presunzione di innocenza

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato tutti gli arresti. Nei confronti dei tre palermitani accusati di resistenza, violenza, minaccia, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari. Per la coppia di coniugi, invece, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per il marito è stata disposta la libertà senza misura.

IPA