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I carabinieri di Corleone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Palermo, nei confronti di tre persone accusate di associazione mafiosa. L’indagine, condotta dal 2017 al 2023, ha portato alla scoperta dei vertici della famiglia mafiosa di Corleone e ha permesso di ricostruire una serie di intimidazioni, manifestazione di una “mafia rurale” ancora operativa. Accertati danneggiamenti, incendi e furti di mezzi appartenenti ad aziende agricole di Corleone, tra cui uno utilizzato da una cooperativa che opera in immobili confiscati alla mafia ed estorsioni finalizzate a dilazionare il pagamento di debiti contratti. Gli indagati avrebbero esercitato il controllo del territorio, intervenendo nella gestione dei confini dei terreni agricoli e nella compravendita. Il gip di Palermo Claudia Rosini ha disposto la custodia cautelare in carcere per 3 persone di 62, 60 e 58 anni.