Professoressa Giovanna Somma morta dopo il malore in classe a Palermo, il dramma davanti a studenti e colleghi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma a Palermo nel Liceo classico Vittorio Emanuele II, in via Simone di Bologna: la professoressa Giovanna Somma è stata colta da un malore mentre stava facendo lezione ed è morta davanti ai suoi studenti. La tragedia è avvenuta mercoledì 15 aprile, intorno alle ore 12. La docente ha accusato un arresto cardiaco in aula. Gli alunni hanno lanciato l’allarme. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Palermo: la professoressa Giovanna Somma morta colta da un malore

Nel liceo, che si trova alle spalle della Cattedrale di Palermo, sono intervenuti i carabinieri di piazza Verdi e due ambulanze. La professoressa 59enne si è sentita male ed è stata stroncata davanti agli studenti che, inizialmente, credevano che avesse soltanto perso i sensi.

Una volta avvicinatisi alla cattedra hanno intuito invece che la situazione della docente era più grave di quanto avessero creduto. Subito si sono precipitati nell’aula altri insegnanti, avvertiti di quanto stava accadendo. Nel frattempo sono stati chiamati i soccorsi.

ANSA

Un altro professore avrebbe provato a salvare la collega praticandole un massaggio cardiaco. Ma non si è ripresa.

I carabinieri hanno subito avviato accertamenti per chiarire la vicenda. I militari stanno verificando la presenza e il funzionamento di eventuali defibrillatori all’interno del Liceo. Stanno anche cercando di capire se il personale è stato adeguatamente formato per il loro uso.

“Nella succursale il defibrillatore è scarico”, hanno spiegato alcune fonti interne alla scuola, come riportato dal quotidiano La Repubblica.

Il rappresentante della Consulta provinciale degli studenti, che è iscritto allo stesso istituto in cui è morta la professoressa, ha riferito che l’assenza di dispositivi funzionanti era già stata segnalata alla dirigenza scolastica e alla Provincia, anche durante un tavolo tecnico svoltosi a Palazzo Comitini.

I colleghi increduli: “Era una donna molto garbata”

I colleghi della vittima, come raccontato dal Giornale di Sicilia, sono increduli e affranti. “Questa notizia ci ha lasciato tutti sotto choc. Purtroppo sappiamo che la nostra collega aveva avuto qualche problema di salute, ma nulla questa mattina avrebbe lasciato presagire ciò che sarebbe accaduto”, ha dichiarato la dirigente scolastica Mariangela Ajello.

“Era una insegnante eccellente – ha aggiunto – una donna molto garbata e dotata di una grande preparazione, sempre pronta a spendersi per i suoi ragazzi. I soccorsi del 118 sono arrivati in brevissimo tempo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare”.

“Era impegnata anche nel sociale – ha spiegato la preside della scuola palermitana – e coinvolgeva gli alunni nelle attività che, per esempio, faceva insieme alla Comunità di Sant’Egidio“.

“Cercheremo un aiuto per gli studenti che hanno assistito al tragico evento tramite l’Usr e l’Ambito territoriale che ci hanno dato la loro massima disponibilità”, ha concluso la donna.

L’assessore Turano: “Tragica scomparsa”

“Mi stringo con sincera partecipazione al dolore della famiglia, degli studenti e dell’intera comunità scolastica del liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo per l’improvvisa e tragica scomparsa della docente Giovanna Somma, venuta a mancare mentre svolgeva il proprio lavoro in classe con i suoi alunni”. Sono le parole dell’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale Mimmo Turano.

“A loro rivolgo un pensiero speciale affinché possano trovare conforto, in questo momento di profondo turbamento, nella vicinanza di chi li accompagna ogni giorno nel loro percorso di crescita”, ha concluso Turano.