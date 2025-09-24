Palermo, lite in autostrada degenera: padre e tre figli arrestati per aggressione, rapina e tentata estorsione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un’aggressione e una rapina sono state contestate a un intero nucleo familiare, arrestato dalla Polizia di Stato dopo una violenta rappresaglia avvenuta la sera del 25 aprile in viale Regione Siciliana. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il padre, 54 anni, e i suoi tre figli, di 26 anni, 24 anni e 17 anni, sono stati raggiunti da provvedimenti di custodia cautelare per una serie di reati gravi, tra cui rapina, lesioni, minacce aggravate e, per due di loro, anche tentata estorsione. L’episodio è stato originato da un diverbio autostradale tra due veicoli, degenerato in una vera e propria spedizione punitiva.

Le indagini e i provvedimenti cautelari

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le indagini sono state coordinate dalla Procura dei Minorenni, guidata dalla dottoressa Caramanma, e dalla Procura Ordinaria, diretta dal dottor De Lucia. Al termine delle attività investigative, sono stati emessi provvedimenti restrittivi: per il padre e i figli di 26 anni e 17 anni è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per il figlio di 24 anni è stato stabilito l’obbligo di dimora e la presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

La dinamica della violenza: dalla lite alla vendetta

L’episodio che ha portato agli arresti risale alla sera del 25 aprile. Tutto ha avuto inizio con un acceso diverbio tra i passeggeri di due auto in marcia lungo la “A 19″. La tensione, nata da comportamenti giudicati eccessivi alla guida, si è trasformata in una vendetta pianificata. I fratelli del nucleo familiare, sentendosi provocati dall'”esuberanza automobilistica” degli altri, hanno inseguito i rivali fino a Palermo, costringendoli a fermarsi in viale Regione Siciliana. Qui, la situazione è precipitata: una delle vittime, l’autista, è stata colpita al volto con un tirapugni, mentre il passeggero, sceso per soccorrere l’amico, ha rischiato di essere investito dal padre degli aggressori, sopraggiunto a bordo di un’altra vettura per sostenere i figli.

Il sequestro dell’auto e la fuga degli aggressori

La violenza non si è fermata qui. Tutti i passeggeri dell’auto aggredita, due ragazzi e due ragazze, sono stati costretti a scendere dal veicolo. Gli aggressori hanno infranto il parabrezza con una mazza e si sono impossessati dell’auto, dileguandosi rapidamente e facendo perdere le proprie tracce. Il mezzo è stato poi ritrovato, alcune ore dopo, grazie al GPS del telefonino di una delle vittime, rimasto nell’abitacolo. Gli agenti del Commissariato di P.S. “Porta Nuova” hanno rinvenuto l’auto nel quartiere di Borgo Nuovo, vandalizzata e danneggiata.

Le minacce e la tentata estorsione

Nei giorni successivi all’aggressione, i fratelli di 24 anni e 17 anni hanno più volte contattato una delle vittime, minacciandola di “arrecarle un dolore mai provato prima” se non avesse pagato la somma necessaria per riparare i danni alla loro vettura, anch’essa rimasta lievemente danneggiata durante la colluttazione. Per questo motivo, i due dovranno rispondere anche del reato di tentata estorsione.

L’attività investigativa e la ricostruzione dei fatti

I poliziotti della sezione Investigativa del Commissariato di P.S. “Porta Nuova” hanno avviato immediatamente le ricerche dei responsabili. Attraverso una complessa attività di riscontri, audizioni, comparazioni e l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a ricostruire il percorso delle auto coinvolte e a identificare il nucleo familiare autore della spedizione punitiva. Gli stessi soggetti, secondo quanto emerso, si erano già distinti in passato per comportamenti penalmente rilevanti.

IPA