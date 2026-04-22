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È stato arrestato un cittadino nigeriano a Palermo per traffico di sostanze stupefacenti, dopo che aveva ingerito numerosi ovuli contenenti eroina destinata al mercato illegale. L’uomo è stato soccorso in ospedale a seguito di un malore, dove la causa è stata individuata nell’ingestione degli ovuli. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato, come disposto dal Giudice per le indagini preliminari.

La vicenda: il malore e la scoperta in ospedale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Palermo. Un cittadino nigeriano è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo aver accusato un malore. Durante gli accertamenti sanitari, i medici hanno scoperto che l’uomo aveva ingerito alcune decine di ovuli, sospettando subito che potessero contenere sostanze illecite.

L’intervento della Polizia e le indagini

Una volta accertata la presenza degli ovuli, i sanitari hanno immediatamente allertato la Polizia di Stato. Sul posto è intervenuto il personale della Squadra Mobile, che ha avviato approfondite indagini per chiarire la natura del contenuto. Gli investigatori hanno così confermato che gli ovuli, più di trenta per un peso complessivo di oltre 300 grammi, contenevano eroina.

L’arresto e le misure cautelari

Al termine delle cure mediche necessarie, il cittadino nigeriano è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile. Successivamente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

IPA