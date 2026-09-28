Palermo, perseguitano un imprenditore dopo la rescissione del contratto: due uomini nei guai

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare che impone il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico, per atti persecutori nei confronti di un imprenditore edile. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese (Palermo), dopo mesi di molestie e minacce legate alla rescissione di un contratto d’appalto.

Le indagini e il provvedimento cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari della Stazione di Trabia, con il supporto dei colleghi della Stazione di Palermo Oreto, hanno eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di due uomini, rispettivamente di 32 anni e 57 anni. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, guidata dal dott. Angelo Vittorio Antonio Cavallo, ha previsto il divieto di avvicinamento alla vittima e l’applicazione del braccialetto elettronico.

La ricostruzione dei fatti

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura termitana, ha permesso di ricostruire una vicenda che si è protratta per diversi mesi, tra febbraio e settembre 2026. In questo periodo, i due indagati avrebbero sottoposto la vittima, un imprenditore edile, a una serie di molestie e minacce crescenti. All’origine della vicenda vi sarebbe stata la rescissione di un contratto d’appalto per lavori di ristrutturazione. Dopo l’interruzione del rapporto, i due uomini avrebbero preteso la restituzione, non dovuta, delle somme di denaro già corrisposte per i lavori.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno consentito di raccogliere elementi ritenuti sufficienti dall’Autorità Giudiziaria per l’adozione della misura cautelare. L’obiettivo del provvedimento è stato quello di tutelare l’incolumità della persona offesa e di interrompere la condotta persecutoria contestata ai due indagati.

Il contesto territoriale

L’operazione ha coinvolto i Carabinieri delle Stazioni di Trabia e Palermo Oreto, con il coordinamento della Procura di Termini Imerese. Il caso ha avuto come teatro la provincia di Palermo, dove la collaborazione tra le diverse articolazioni dell’Arma ha permesso di intervenire tempestivamente a tutela della vittima. L’ultima menzione di Termini Imerese sottolinea il ruolo centrale della Procura nella gestione della vicenda.

IPA