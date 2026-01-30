Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state indagate per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, a seguito della pubblicazione di post offensivi contro la comunità ebraica. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Palermo, che ha eseguito perquisizioni e sequestrato materiale informatico.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la DIGOS di Palermo, sotto il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha portato avanti un’attività di monitoraggio e contrasto nei confronti dell’antisemitismo e di tutte le forme di odio razziale, etnico e religioso. L’azione investigativa è scaturita dalla pubblicazione, sulla piattaforma social X, di post dal contenuto offensivo e minaccioso rivolti alla comunità ebraica.

Perquisizioni e sequestri informatici

Nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, sono state eseguite una serie di perquisizioni, anche di tipo informatico, nei confronti di due soggetti residenti nella provincia. Gli indagati sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art.604 bis c.p.), aggravati (art.604 ter c.p.), nonché del reato di minaccia (art.612 c.p.). Durante le perquisizioni, sono stati rinvenuti e sequestrati diversi device e materiale informatico nella disponibilità degli indagati, che saranno ora sottoposti ad analisi approfondite.

Riscontri dalle analisi sui dispositivi

L’esame dei dispositivi sequestrati ha permesso di raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini. In particolare, la perquisizione informatica effettuata su uno degli smartphone degli indagati ha portato alla luce alcune chat su un account riconducibile agli stessi, che confermano i contenuti delle pubblicazioni oggetto dell’inchiesta. Inoltre, dalla cronologia dello stesso account è emerso che sono state effettuate ricerche sulla piattaforma di intelligenza artificiale Meta AI, fornita da WhatsApp, per verificare se le espressioni di scherno rivolte agli ebrei pubblicate sul social potessero costituire un reato.

Gruppi estremisti e adesioni online

La perquisizione informatica sullo smartphone dell’altro indagato ha invece permesso di evidenziare la sua adesione a diversi gruppi Telegram di estrema destra. Questo elemento, secondo gli inquirenti, potrebbe essere rilevante per ricostruire il contesto e le motivazioni alla base delle condotte contestate.

IPA