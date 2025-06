Palermo, scippa una donna e scappa in auto contromano: arrestato grazie a un cittadino coraggioso

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto da parte dell’operazione della Polizia di Stato a Palermo, dove un giovane è stato fermato per furto e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi in orario notturno, quando una donna ha subito lo scippo della propria borsa in via Galileo Ferraris. L’intervento è stato reso possibile grazie alla prontezza di un cittadino che ha assistito alla scena e ha seguito il sospettato, fornendo informazioni cruciali alle forze dell’ordine.

Il ruolo decisivo di un cittadino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto inizio quando la sala Operativa ha ricevuto una segnalazione da parte di una donna che aveva subito lo scippo della sua borsa. L’aggressore, un 31enne palermitano, è fuggito a bordo di una Lancia Musa in direzione di via Francesco Crispi. Un cittadino, testimone dell’accaduto, ha deciso di seguire l’auto del sospettato, mantenendo costantemente informata la Centrale Operativa sulla posizione del fuggitivo.

Inseguimento e arresto

Grazie alle informazioni fornite dal cittadino, i poliziotti sono riusciti a intercettare la Lancia Musa in via Lo Jacono a Palermo. Nonostante l’intimazione dell'”Alt Polizia”, il sospettato ha continuato la sua corsa per le vie cittadine, mettendo in pericolo la sicurezza pubblica. Ha imboccato strade contromano e attraversato incroci con il semaforo rosso, costringendo gli agenti a un inseguimento rocambolesco. La fuga si è conclusa in via Leopardi, dove il giovane ha tentato di scappare a piedi, ma è stato definitivamente bloccato dagli agenti.

Perquisizione e prove

Una volta fermato, l’uomo è stato identificato come A.D. e sottoposto a perquisizione personale. Nella tasca dei suoi pantaloni, gli agenti hanno trovato un portafoglio contenente denaro e documenti appartenenti alla vittima. Inoltre, sul sedile della vettura utilizzata per la fuga è stato rinvenuto un iPhone, anch’esso di proprietà della donna derubata.

Convalida dell’arresto

L’arresto del 31enne palermitano per i reati di furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Tuttavia, è importante sottolineare che la responsabilità penale delle condotte elencate sarà definita solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.

Fonte foto: IPA