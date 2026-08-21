Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due arresti e sessanta piante di cannabis sequestrate il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri nel centro abitato di Palermo. L’intervento, scattato dopo una segnalazione aerea, ha permesso di individuare una coltivazione illecita e di fermare i presunti responsabili, accusati di produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacente, oltre che di resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento.

Operazione antidroga nel cuore di Palermo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata avviata dalla Compagnia di Palermo San Lorenzo, che ha agito in sinergia con il 9° Nucleo Elicotteristi Carabinieri. Durante un servizio di controllo del territorio, gli operatori hanno individuato una vasta piantagione di cannabis ben nascosta tra la vegetazione di via Austria, nel quartiere Uditore.

L’avvistamento dall’alto ha dato il via a una serie di accertamenti sul terreno, condotti dai militari della Stazione Uditore e dal Nucleo Operativo della Compagnia San Lorenzo. I Carabinieri hanno effettuato anche sopralluoghi notturni per mappare l’area e individuare eventuali sistemi di irrigazione utilizzati per la coltivazione illecita.

L’arresto in flagranza e la fuga dei responsabili

Dopo prolungati servizi di osservazione, i militari sono riusciti a sorprendere in flagranza due giovani intenti ad irrigare le piante di cannabis. Alla vista delle forze dell’ordine, i due si sono dati alla fuga a piedi attraverso la campagna circostante, separandosi nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Uno di loro, un 22enne, è stato raggiunto e bloccato mentre cercava di nascondersi in una zona erbosa. Il complice, un 21enne, è riuscito inizialmente a dileguarsi, ma è stato poco dopo rintracciato e denunciato in stato di libertà per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il tentativo di favoreggiamento e la resistenza

Pochi istanti dopo il fermo del 22enne, la situazione si è fatta più tesa. Un veicolo con a bordo due persone si è avvicinato ai militari. Dalla vettura è sceso un 52enne che, dopo uno scambio di cenni con il fermato, ha tentato di estrarre un mazzo di banconote dalla tasca dei pantaloni del giovane. L’uomo è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri, ma avrebbe opposto una decisa resistenza, spintonando gli operatori nel tentativo di intimidirli.

La situazione è ulteriormente degenerata quando il 52enne ha cercato di coinvolgere circa quindici presenti, sopraggiunti nel frattempo, creando confusione e cercando di favorire la fuga del fermato. Solo il tempestivo intervento dei militari, supportato dall’arrivo di ulteriori equipaggi chiamati in rinforzo, ha permesso di riportare la calma e di procedere all’arresto anche del 52enne.

Il sequestro della piantagione e del denaro

Durante la perquisizione dell’area, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 60 piante di cannabis, con altezze comprese tra uno e tre metri. Sono stati inoltre trovati una capiente cisterna d’acqua, tubazioni e secchi utilizzati per l’irrigazione. La somma di 945 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, è stata sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività illecita.

Le accuse e la posizione degli indagati

I due arrestati, un 22enne e un 52enne, sono accusati rispettivamente di produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacente, oltre che di resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento. Il 21enne è stato invece denunciato a piede libero per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

IPA