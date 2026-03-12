Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una serra clandestina sequestrata nel quartiere Noce di Palermo. Un uomo di 63 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. L’intervento è stato reso possibile grazie all’intuito dei militari che, durante un controllo di routine, hanno percepito un odore sospetto, decidendo di approfondire la situazione.

Un controllo di routine si trasforma in un’operazione antidroga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio durante un normale servizio di pattugliamento nel quartiere Noce. I motociclisti del Nucleo Radiomobile erano impegnati in verifiche sul rispetto delle misure degli arresti domiciliari quando un intenso odore, riconducibile alla marijuana, ha attirato la loro attenzione. Un dettaglio che avrebbe potuto essere trascurato, ma che l’esperienza dei militari ha trasformato in un sospetto fondato.

La scoperta della serra clandestina

I Carabinieri hanno seguito la traccia olfattiva fino a una palazzina apparentemente abbandonata. Alcuni particolari hanno rafforzato i sospetti: un tubo flessibile argentato sporgeva da un’apertura nel muro, mentre dall’interno provenivano il rumore di ventole e una luce accesa. Una volta entrati, i militari si sono trovati davanti a una serra “indoor” allestita con cura per la coltivazione di marijuana.

Oltre 80 piante e marijuana già pronta per lo spaccio

All’interno del locale sono state rinvenute oltre 80 piante di marijuana, alte circa un metro e mezzo, coltivate con lampade alogene, ventilatori e impianti di aerazione dotati di filtri. Erano presenti anche fertilizzanti, bidoni d’acqua e una bilancia di precisione. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno sequestrato tre buste contenenti marijuana già essiccata, per un peso complessivo superiore a un chilogrammo. Secondo le stime, una coltivazione di tali dimensioni avrebbe potuto generare un guadagno illecito di decine di migliaia di euro una volta immessa sul mercato dello spaccio al dettaglio.

Furto aggravato di energia elettrica per alimentare la serra

Nel corso degli accertamenti, i Carabinieri hanno richiesto l’intervento dei tecnici dell’Enel. È stato così scoperto che l’intera serra era alimentata tramite un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Il furto di energia elettrica è stato stimato in oltre 100 mila euro. Tutta l’attrezzatura utilizzata per la coltivazione è stata posta sotto sequestro.

