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259 tipologie di dispositivi sanitari sequestrati dalla Guardia di Finanza a Palermo, dove una società attiva nel commercio all’ingrosso di articoli medicali è stata sottoposta a sequestro preventivo per aver distribuito prodotti privi delle necessarie certificazioni di sicurezza e conformità. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, è stato eseguito questa mattina e riguarda anche accuse di truffa aggravata ai danni dello Stato e falsità materiale commessa da privato.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio da approfondite indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo. Gli investigatori hanno inizialmente concentrato l’attenzione su due dispositivi sanitari destinati alla diagnostica per immagini, forniti all’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e successivamente distribuiti, a partire dal 2021, ai vari presidi ospedalieri dipendenti.

Dispositivi non registrati e documentazione falsa

Dai primi accertamenti è emerso che uno dei prodotti non era stato registrato nella banca dati nazionale del Ministero della Salute, mentre il secondo risultava sì registrato, ma sulla base di documentazione falsa e non idonea a garantirne la conformità tecnica e la sicurezza. In particolare, la società fornitrice aveva prodotto una dichiarazione in cui si qualificava falsamente come fabbricante e presentava un certificato di conformità riferito in realtà a un produttore cinese, non collegabile all’articolo medicale in questione.

Marchi e certificazioni indebitamente utilizzati

Le etichette di entrambi i dispositivi riportavano indebitamente il logo della società come fabbricante e i riferimenti identificativi di organismi di certificazione tedeschi. Questi ultimi, interpellati durante le indagini, hanno negato qualsiasi rapporto contrattuale con la società coinvolta.

Estensione delle indagini e ulteriori sequestri

Sulla base di questi riscontri, le indagini sono state estese a tutti gli articoli medicali commercializzati dalla società. Gli inquirenti hanno così individuato ulteriori 257 tipologie di dispositivi, tra cui siringhe da infusione e irrigazione, sistemi di raccolta urine, strumenti per il monitoraggio della pressione, apparati tubolari e deflussori. Questi dispositivi sarebbero stati registrati mediante documentazione tecnica e certificazioni predisposte fraudolentemente, con l’obiettivo di aggirare la normativa di settore. Anche su questi prodotti sarebbero stati apposti illecitamente il logo della società e i marchi CE riconducibili a organismi di certificazione ignari.

Verifiche contabili e diffusione nazionale

Le verifiche contabili hanno permesso di accertare l’esistenza di rapporti commerciali con oltre 50 strutture sanitarie, pubbliche e private, distribuite su tutto il territorio nazionale, e con circa 30 operatori di settore. A questi soggetti sarebbero stati forniti dispositivi medici per un valore commerciale di circa 2 milioni di euro.

Provvedimenti delle autorità sanitarie

Gli esiti degli accertamenti sono stati condivisi con la competente Struttura Ministeriale, che ha disposto l’interruzione dell’immissione in commercio dei dispositivi registrati dalla società, la cancellazione degli stessi dalla banca dati nazionale e l’immediata sospensione dell’utilizzo delle dotazioni eventualmente ancora presenti presso tutte le strutture sanitarie nazionali.

IPA