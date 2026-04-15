Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la chiusura per 180 giorni di un pub situato nella zona Olivella del centro storico di Palermo, a seguito di ripetute violazioni relative all’occupazione di suolo pubblico. Il provvedimento, emesso dal Suap comunale, è stato notificato nelle scorse ore dagli agenti del Commissariato “Centro”, come motivato dalle numerose inadempienze accertate nel corso di diversi controlli.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di chiudere il locale è stata presa dopo una serie di verifiche condotte dagli agenti del Commissariato di P.S. “Centro”, che hanno documentato reiterate irregolarità da parte del titolare dell’attività commerciale.

Le motivazioni del provvedimento

La chiusura del pub è stata motivata dalla reiterata occupazione di suolo pubblico. Gli agenti hanno riscontrato, in più occasioni, che il titolare aveva ampliato l’attività attraverso la realizzazione di una struttura aggiuntiva, adiacente a quella principale. Questa “seconda” area, costruita con materiali di copertura e chiusura, era stata adibita alla somministrazione di bevande, senza le necessarie autorizzazioni, configurando così una situazione di abuso edilizio e occupazione abusiva di spazio pubblico.

I controlli e le irregolarità accertate

Nel corso dei mesi precedenti, il pub era stato oggetto di particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine, in quanto situato in una zona considerata l’epicentro della movida cittadina. I servizi di controllo del territorio, organizzati con il programma “Alto impatto”, avevano permesso di monitorare costantemente l’area e di individuare le irregolarità commesse dal locale.

Durante uno degli accessi ispettivi, i poliziotti del Commissariato “Centro” avevano accertato che la struttura abusiva era stata realizzata fissando dei pali direttamente sul basolato, causando danni significativi al suolo pubblico. Per questo motivo, era stato disposto il sequestro penale della struttura aggiuntiva, provvedimento eseguito nei mesi scorsi.

Le conseguenze amministrative

Le ripetute segnalazioni delle irregolarità riscontrate sono state trasmesse al Suap, l’ufficio comunale preposto alle attività produttive. Sulla base di queste segnalazioni, il Suap ha emesso il provvedimento di chiusura per 180 giorni, che è stato notificato dagli agenti nelle scorse ore. Il locale dovrà quindi rimanere chiuso per l’intero periodo stabilito, come sanzione per le violazioni accertate. La chiusura per 180 giorni del pub nel centro storico di Palermo si inserisce in un quadro di azioni mirate a contrastare l’occupazione abusiva di suolo pubblico e a garantire il rispetto delle regole nella gestione delle attività commerciali.

IPA