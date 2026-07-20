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Due uomini sono stati denunciati per tentata truffa aggravata dai Carabinieri a Mezzojuso, in provincia di Palermo. Gli indagati, entrambi residenti a Catania e già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati dopo aver cercato di raggirare alcune persone anziane. L’intervento tempestivo delle vittime e la collaborazione con le autorità hanno permesso di sventare il piano criminoso.

Il tentativo di truffa e il coraggio della vittima

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’azione di contrasto ai reati predatori e alle truffe ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione non si è mai arrestata. In questo contesto, i militari della Stazione di Mezzojuso hanno denunciato in stato di libertà due uomini di 53 anni e 25 anni, entrambi residenti a Catania, già conosciuti dalle forze dell’ordine per precedenti simili.

L’operazione ha preso il via grazie alla prontezza di una giovane di 28 anni, che si trovava nell’abitazione dei suoi nonni. La ragazza ha sentito la nonna aprire la porta a uno sconosciuto che, con tono deciso, si è presentato come “carabiniere in servizio a Mezzojuso“. Insospettita dalla situazione, la nipote si è frapposta tra l’uomo e la nonna, mentre il falso carabiniere tentava di salire verso le camere da letto.

Il malvivente, nel tentativo di convincere le vittime, ha raccontato una storia drammatica: la figlia dell’anziana sarebbe stata sequestrata in Germania e per la sua liberazione sarebbe stato necessario consegnare un riscatto in denaro e gioielli. La giovane, mantenendo la calma, ha subito chiamato i veri Carabinieri per verificare la veridicità della situazione. Accortosi della telefonata, il truffatore ha abbandonato il tentativo ed è fuggito, raggiungendo un’auto parcheggiata poco distante, dove lo attendeva il complice.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto dei sospetti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’immediato intervento delle pattuglie della Stazione di Mezzojuso ha permesso di rintracciare e bloccare in breve tempo il veicolo con a bordo i due fuggitivi. Le successive indagini hanno rivelato che i due uomini avevano tentato un approccio simile anche ai danni di un’altra anziana residente nella zona. Anche in questo caso, il tentativo di truffa è stato sventato grazie all’intervento della figlia della vittima, che ha intuito il pericolo e ha interrotto la comunicazione sospetta.

Le tecniche di raggiro e le raccomandazioni delle forze dell’ordine

Gli episodi riportati sottolineano l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, nonché della conoscenza delle principali tecniche di raggiro utilizzate dai truffatori. I Carabinieri, in linea con le campagne informative nazionali, hanno ricordato alcune regole fondamentali per prevenire simili reati:

Le forze dell’ordine non chiedono mai denaro, gioielli o cauzioni per risolvere problemi giudiziari o incidenti che coinvolgono familiari.

I truffatori spesso si presentano in modo cordiale e rassicurante, utilizzando un linguaggio elegante per conquistare la fiducia delle vittime.

spesso si presentano in modo cordiale e rassicurante, utilizzando un linguaggio elegante per conquistare la fiducia delle vittime. In caso di telefonate sospette, è importante non fornire dettagli personali e interrompere la conversazione per prendersi il tempo necessario a riflettere.

In presenza di dubbi o situazioni anomale, è fondamentale chiamare subito il Numero Unico di Emergenza 112 per verificare la situazione.

L’episodio avvenuto a Palermo rappresenta un esempio concreto di come la prontezza delle vittime e la rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine possano sventare tentativi di truffa e proteggere le persone più fragili della comunità.

IPA