Palinsesti Rai, da Benigni a Brumotti e la novità Bruzzone: ma manca l'erede di Sciarelli a Chi l'ha visto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

I vertici della TV di Stato hanno ufficializzato ad Ancona i nuovi palinsesti Rai per la stagione 2026/2027, confermando in blocco i principali programmi d’intrattenimento e le fiction di punta. Tra le novità, i ritorni di Roberto Benigni e Carlo Lucarelli, l’arrivo di Salvo Sottile a Ore 14 e il debutto di Roberta Bruzzone. Resta da definire la successione alla guida di Chi l’ha visto dopo l’addio di Federica Sciarelli.

Le novità e le conferme dei palinsesti Rai per la nuova stagione

I nuovi palinsesti Rai per la stagione televisiva 2026/2027 sono stati presentati ufficialmente ad Ancona, delineando un’offerta improntata sulla continuità dei prodotti storici e su alcuni inserimenti mirati.

Tra gli eventi di punta della prima serata di Rai 1 figura il ritorno di Roberto Benigni con uno speciale dedicato a San Francesco, mentre Stefano De Martino viene confermato alla guida di Affari Tuoi e del prossimo Festival di Sanremo 2027.

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La programmazione del daytime resta sostanzialmente invariata, consolidando le principali produzioni e i relativi conduttori sia nella fascia mattutina sia in quella pomeridiana della rete ammiraglia.

I cambiamenti a Rai 2

La seconda rete nazionale registra i movimenti più significativi, a partire dalla conduzione di Ore 14 e Ore 14 Sera, che passa a Salvo Sottile dopo il trasferimento di Milo Infante a Mediaset.

Nel palinsesto trova spazio anche Vittorio Brumotti con la nuova produzione intitolata Ultima Chiamata, che segue la sua esperienza estiva sul primo canale.

Per la seconda serata è stato annunciato il debutto di Dentro la truffa, un format in sei puntate condotto dalla criminologa Roberta Bruzzone e dedicato all’analisi delle frodi, mentre Francesca Fagnani riprenderà la guida delle interviste di Belve.

I ritorni su rai 3 e l’incognita sulla conduzione di Chi l’ha Visto

Il terzo canale riaccoglie alcuni storici formati d’inchiesta e divulgazione, sancendo il ritorno di Duilio Giammaria alla guida di Petrolio e di Carlo Lucarelli con una versione rinnovata di Blu Notte.

Eleonora Daniele raddoppia i propri impegni aziendali debuttando in prima serata con il programma Le cose che non sai.

Resta invece aperta la questione legata alla successione di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?, dopo la decisione della giornalista di lasciare lo storico programma di Rai 3 dopo ventidue anni di conduzione consecutiva.