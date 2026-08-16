Palio di Siena del 16 agosto rinviato per maltempo, temporale in città: quando è prevista la corsa dei cavalli
Il Palio di Siena originariamente previsto il 16 agosto è stato rinviato a causa del maltempo: la comunicazione ufficiale dopo il temporale
Il Palio di Siena originariamente in programma per le ore 19 di domenica 16 agosto è stato ufficialmente rinviato a causa del maltempo. Un forte temporale si è abbattuto sulla città toscana rendendo impraticabile la pista in tufo per la storica corsa dei cavalli. Il via al Palio di Siena, salvo ulteriori rinvii, è previsto ora lunedì 17 agosto.
- Rinviato il Palio di Siena: bandiera verde a Palazzo Pubblico
- La situazione maltempo a Siena
- Il precedente nel 2026
Rinviato il Palio di Siena: bandiera verde a Palazzo Pubblico
Il Palio di Siena è stato rinviato. La comunicazione ufficiale della decisione di posticipare la storica corsa dei cavalli delle dieci Contrade è arrivata con l’esposizione della bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico, in piazza del Campo.
Salvo ulteriori spostamenti, il Palio dedicato alla Madonna Assunta si terrà lunedì 17 agosto.
La situazione maltempo a Siena
La decisione di rinviare il Palio di Siena è legata al maltempo che ha colpito in queste ore la città toscana.
Un forte acquazzone attorno alle ore 14 di domenica, durato circa mezz’ora, ha reso impraticabile la pista di tufo riservata alla corsa dei cavalli.
Stando alle previsioni meteo fornite dagli esperti di 3BMeteo, anche nella giornata di lunedì 17 agosto, giorno in cui è attualmente previsto lo svolgimento del Palio di Siena, nella città toscana potrebbe piovere. Un “possibile temporale”, al momento, è previsto alle ore 14.
Il precedente nel 2026
Quello comunicato ufficialmente nella giornata di domenica 16 agosto è il secondo rinvio a causa della pioggia del Palio di Siena nel corso del 2026.
La Carriera dello scorso 2 luglio, dopo le piogge copiose della notte precedente, era stata rinviata al 3 luglio.
A vincere il Palio di Siena, venerdì 3 luglio, era stata la Nobile Contrada dell’Aquila, con il cavallo Diodoro e il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia.
Il Drappellone di Ismaele Nones, dedicato alla Madonna di Provenzano e intitolato all’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, era andato, quindi, al rione di via del Casato.
Il popolo dell’Aquila, dopo la corsa, si era recato in trionfo con cavallo e fantino alla Collegiata di Santa Maria in Provenzano per rendere omaggio alla Madonna di Provenzano.
L’ultima vittoria dell’Aquila risaliva al 3 luglio 1992, con il fantino Andrea Degortes detto Aceto e il cavallo Galleggiante.