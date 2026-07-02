Palio di Siena rinviato per maltempo, terzo anno di fila che non si correrà il 2 luglio: quando si recupera

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La secolare corsa del Palio di Siena del 2 luglio è stata ufficialmente posticipata di un giorno a causa del forte maltempo che ha colpito la città rendendo impraticabile la pista di tufo. L’appuntamento con la storica Carriera è quindi solo rinviato di ventiquattr’ore, facendo crescere l’attesa per la sfida tra le contrade favorite.

Il maltempo blocca la corsa: rinviato il Palio di Siena

La pioggia battente della mattina di oggi – giovedì 2 luglio – ha reso completamente inagibile la pista di tufo in piazza del Campo, costringendo l’amministrazione comunale ad annullare prima la provaccia e poi l’intera Carriera.

Per il terzo anno consecutivo la tradizionale corsa del 2 luglio non si disputerà nella data canonica a causa delle avverse condizioni meteo.

ANSA

“Abbiamo convenuto per ragioni di prudenza di rinviare il Palio”, ha spiegato ufficialmente la sindaca Nicoletta Fabio, sottolineando che “la speranza era di vedere un solleone o un vento propizio che ci consentisse l’effettuazione della Carriera, abbiamo atteso fino all’ultimo“.

Le contrade e i favoriti del palio

Nonostante lo slittamento, l’attenzione resta altissima sui protagonisti della Festa, caratterizzata da una forte presenza di fantini e cavalli di origine sarda.

L’Aquila, che non trionfa dal 1992, parte come grande favorita della vigilia grazie all’accoppiata tra il plurivincitore Tittia e il cavallo Diodoro.

A insidiare il pronostico ci proveranno l’Oca, con Grandine su Benitos, e l’Onda, che schiera Brigante su Anda e bola. Occhi puntati anche sulle storiche rivalità pronte a infiammarsi sul tufo, in particolare quelle tra Oca e Torre e tra Civetta e Leocorno.

La decisione del comune

Il rinvio ufficiale è stato formalizzato dopo una riunione tecnica tra il sindaco, i deputati della Festa e i capitani delle dieci contrade.

La decisione di posticipare la corsa di ventiquattr’ore è un evento storicamente insolito per tre anni di fila, un dato che solleva inevitabili interrogativi sull’impatto dei mutamenti climatici anche sulle storiche Carriere senesi.

“L’intento è dimostrare a noi stessi e al resto del mondo che abbiamo cura della nostra festa“, ha concluso la sindaca Nicoletta Fabio, auspicando una giornata di sole per il recupero di domani.