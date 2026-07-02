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Palio di Siena rinviato per maltempo, terzo anno di fila che non si correrà il 2 luglio: quando si recupera

A causa del forte maltempo il Palio di Siena è stato ufficialmente rinviato: la pista di piazza del Campo è inagibile, si correrà il 3 luglio

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Ubaldo Argenio

Ubaldo Argenio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La secolare corsa del Palio di Siena del 2 luglio è stata ufficialmente posticipata di un giorno a causa del forte maltempo che ha colpito la città rendendo impraticabile la pista di tufo. L’appuntamento con la storica Carriera è quindi solo rinviato di ventiquattr’ore, facendo crescere l’attesa per la sfida tra le contrade favorite.

Il maltempo blocca la corsa: rinviato il Palio di Siena

La pioggia battente della mattina di oggi – giovedì 2 luglio – ha reso completamente inagibile la pista di tufo in piazza del Campo, costringendo l’amministrazione comunale ad annullare prima la provaccia e poi l’intera Carriera.

Per il terzo anno consecutivo la tradizionale corsa del 2 luglio non si disputerà nella data canonica a causa delle avverse condizioni meteo.

palio siena rinviato maltempoANSA
Una immagine dopo la vittoria del Palio di Siena 2025: quest'anno l'evento è stato rinviato a causa del maltempo

“Abbiamo convenuto per ragioni di prudenza di rinviare il Palio”, ha spiegato ufficialmente la sindaca Nicoletta Fabio, sottolineando che “la speranza era di vedere un solleone o un vento propizio che ci consentisse l’effettuazione della Carriera, abbiamo atteso fino all’ultimo“.

Le contrade e i favoriti del palio

Nonostante lo slittamento, l’attenzione resta altissima sui protagonisti della Festa, caratterizzata da una forte presenza di fantini e cavalli di origine sarda.

L’Aquila, che non trionfa dal 1992, parte come grande favorita della vigilia grazie all’accoppiata tra il plurivincitore Tittia e il cavallo Diodoro.

A insidiare il pronostico ci proveranno l’Oca, con Grandine su Benitos, e l’Onda, che schiera Brigante su Anda e bola. Occhi puntati anche sulle storiche rivalità pronte a infiammarsi sul tufo, in particolare quelle tra Oca e Torre e tra Civetta e Leocorno.

La decisione del comune

Il rinvio ufficiale è stato formalizzato dopo una riunione tecnica tra il sindaco, i deputati della Festa e i capitani delle dieci contrade.

La decisione di posticipare la corsa di ventiquattr’ore è un evento storicamente insolito per tre anni di fila, un dato che solleva inevitabili interrogativi sull’impatto dei mutamenti climatici anche sulle storiche Carriere senesi.

“L’intento è dimostrare a noi stessi e al resto del mondo che abbiamo cura della nostra festa“, ha concluso la sindaca Nicoletta Fabio, auspicando una giornata di sole per il recupero di domani.

palio-siena-rinviato-maltempo ANSA

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