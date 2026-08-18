Palio di Siena, trionfo del Nicchio dopo 28 anni e 13esima vittoria del fantino Tittia (che poi cade)

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il Palio di Siena 2026 si fa ricordare per diversi motivi, dopo il doppio rinvio a causa del maltempo, a trionfare è il Nicchio, la contrada che non vinceva da 28 anni. Il fantino che ha tagliato il traguardo è Tittia anche se con una piccola disavventura: una persona è entrata nel selciato appena terminata la corsa ed è stata travolta dal cavallo facendo cadere il vincitore.

Il Nicchio vince il Palio di Siena dopo 28 anni

Era definita la “nonna” del Palio di Siena perché era la contrada che attendeva da più tempo di vincere la competizione: ben 28 anni.

Il Nicchio, con il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, si è conquistato il Drappellone.

ANSA

L’ultima volta risaliva al 16 agosto 1998, con Re Artù e Dario Colagè detto Il Bufera. A riportare in gloria la Contrada è stato appunto il fantino più vincente dell’epoca contemporanea. Prima di questa Carriera aveva conquistato dodici Palii, tra cui quello di luglio 2026.

Un dettaglio da non sottovalutare è che il Nicchio è il luogo da cui la storia senese di Tittia era cominciata. Come riporta Repubblica, i suoi primi quattro Palii, fra il 2003 e il 2005, furono corsi proprio nei Pispini. Ci era poi tornato nel 2015, 2016 e nello Straordinario del 2018. Sette tentativi senza vittoria. L’ottavo diventa quello che vale il tredicesimo successo personale.

La caduta di Tittia subito dopo il traguardo

La tredicesima vittoria di Tittia al Palio di Siena è stata segnata da un incidente. Subito dopo aver tagliato il traguardo, il cavallo Anda E Bola ha travolto una persona entrata sul tracciato per festeggiare.

Il fantino è caduto a terra, restando immobile per lunghi istanti.

Poi è stato portato fuori in barella ma non ha riportato serie conseguenze.

Chi sono Anda e Bola e Tittia

Il cavallo Anda e Bola aveva già conquistato il Drappellone dell’Assunta nel 2025, ma con la rivale storica del Nicchio, la contrada Valdimontone. Castrone Baio di dieci anni, ha finora corso quattro palii.

Giovanni Atzeni, invece, è un fantino di 41 anni che ha corso 43 pali vincendone 13. Il suo soprannome Tittia vien dall’affermazione sarda che significa “che freddo”.

Come scrive il Corriere dello Sport, dopo tre false partenze, il via è stato dato alle 20:15. Atzeni è scattato subito in testa e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine consegnando la vittoria al Nicchio.

Con questo tredicesimo trionfo, Tittia ha raggiunto Trecciolino e si è portato a una sola lunghezza da Aceto, che con 14 trionfi è ancora oggi il fantino più vincente dell’epoca moderna.