Pallanuoto Firenze scossa dal caso Rari Nantes, 17enne picchiato e umiliato: 4 giocatori accusati di stalking

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Terremoto nella Rari Nantes Florentia, la squadra di pallanuoto di Firenze appena retrocessa dalla massima serie del campionato italiano: quattro giocatori (un 35enne, un 25enne, un 23enne e un 29enne) sono accusati di stalking nei confronti di un compagno all’epoca dei fatti minorenne, secondo un’indagine della procura, la cui conclusione è stata notificata ai diretti interessati.

Pallanuoto, 4 giocatori della Rari Nantes Florentia accusati di stalking

Il capo d’imputazione, come riporta il quotidiano La Nazione, parla di un clima da spogliatoio tremendo per un 17enne che sarebbe stato vittima di azioni violente. I fatti si sono svolti tra il settembre del 2024 e lo scorso gennaio.

L’inchiesta sostiene che al ragazzo siano stati rivolti insulti e angherie, in un’atmosfera permeata da un mix di nonnismo da caserma e di bullismo scolastico.

ANSA

“Passa questo week end nel terrore”, “lunedì sono botte da orbi”, “ti strapperò sopracciglia e capelli”: sono alcune delle frasi emerse dalle chat analizzate dagli inquirenti.

Alle parole sarebbero seguiti i fatti: l’inchiesta, diretta dal sostituto procuratore Ornella Galeotti, ha descritto uno scenario inquietante, fatto di vessazioni, percosse e umiliazioni pubbliche subite dal giovane che sarebbe stato colpito da “un perdurante e grave stato d’ansia”, in occasione degli allenamenti o delle partite.

La querela e l’inizio delle indagini

Le indagini sono iniziate dopo che il ragazzo e i suoi familiari hanno presentato querela contro quattro pallanuotisti della Rari Nantes Florentia.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, il 17enne veniva chiamato da alcuni ‘senatori’ della squadra “ritardato”. Questi gli avrebbero anche inflitto percosse: schiaffi al volto, pugni ai fianchi, calci all’addome e alla schiena di fronte al resto dello spogliatoio.

Le umiliazioni nello spogliatoio

Il giovane sarebbe inoltre stato umiliato pubblicamente in diverse occasioni, come quando, sempre secondo quanto ricostruito dalle indagini, sarebbe stato deriso per presunti errori tecnici dopo essere stato costretto a sfilarsi un indumento alla volta, fino a rimanere in costume e scarpe da ginnastica.

La società era anche intervenuta nei confronti dei suoi tesserati dopo aver saputo cosa era avvenuto durante una trasferta della squadra a Genova. In quel frangente, uno dei quattro indagati avrebbe gettato dello shampoo negli occhi del giovane.

In seguito all’episodio, il delegato al “safeguarding” della società (il monitoraggio per prevenzione e contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati della Federazione Italiana Nuoto) avrebbe avviato un procedimento nei confronti dei tesserati, puniti anche con una multa.

La Rari Nantes è estranea all’inchiesta penale e potrebbe ora adottare ulteriori provvedimenti.