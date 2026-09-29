Pallanzeno, arrestato un 34enne con oltre mezzo chilo di droga e 48mila euro in contanti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e oltre mezzo chilo di stupefacenti sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta a Pallanzeno nel pomeriggio del 23 settembre 2026. Un uomo di 34 anni è stato fermato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo che gli agenti hanno scoperto un laboratorio domestico per il confezionamento della droga all’interno della sua abitazione.

Operazione antidroga nell’Ossola: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola ha portato a un importante risultato. Nel corso di un controllo effettuato nei pressi dell’abitazione di un cittadino italiano residente a Pallanzeno, gli agenti della Squadra Mobile della Questura del V.C.O. hanno fermato l’uomo, trovandolo in possesso di 13.000 euro in contanti, nascosti in una sacca che portava con sé.

Il controllo e la scoperta del laboratorio

Il controllo, scattato nel pomeriggio del 23 settembre 2026, ha permesso agli operatori di raccogliere le prime ammissioni da parte del sospettato. Sulla base delle evidenze raccolte, la polizia ha deciso di estendere immediatamente l’attività investigativa all’interno dell’abitazione dell’uomo. Durante la perquisizione domiciliare, è stato scoperto un vero e proprio laboratorio per il confezionamento della droga, allestito in una stanza dell’appartamento e protetto da una serratura a chiave.

Il sequestro: cocaina, “cocaina rosa” e marijuana

All’interno del locale, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato oltre 500 grammi di cocaina, già suddivisi in involucri sottovuoto pronti per la distribuzione. Per la prima volta nella provincia, sono stati trovati anche oltre 60 grammi di “cocaina rosa”, nota anche come “Tusi”, una sostanza stupefacente particolarmente diffusa negli ambienti della movida e della vita notturna. Oltre a ciò, è stato sequestrato un barattolo contenente infiorescenze di marijuana.

Il materiale rinvenuto non si limita alle sostanze stupefacenti: sono stati infatti sequestrati anche 35.100 euro in contanti, due macchinari professionali per il confezionamento sottovuoto, due bilancini elettronici di precisione e numerosi strumenti per il confezionamento in dosi.

L’arresto e le misure cautelari

Al termine delle formalità di rito, il trentenne è stato dichiarato in stato di arresto. L’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto, ha disposto la traduzione dell’arrestato presso la Casa Circondariale di Verbania. In data odierna, il G.I.P. ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

IPA