Pallone da calcio imbottito di droga e smartphone da lanciare nel carcere di Matera: arrestati in due

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un pallone da calcio scucito e ricucito con il nastro adesivo, dentro hashish, cocaina e uno smartphone. Doveva finire oltre il muro del carcere di Matera durante l’ora d’aria, per essere raccolto da qualche detenuto. Il piano è saltato per un agente della Polizia Penitenziaria che, appena finito il turno, ha visto un uomo scavalcare la recinzione.

Matera, il pallone lanciato oltre il muro del carcere

Come riporta la Polizia di Stato, l’agente ha bloccato subito il 25enne e lo ha accompagnato negli uffici dell’istituto.

Nel frattempo, all’interno dell’area del carcere, i colleghi hanno trovato un pallone di cuoio con uno strano pezzo di nastro adesivo su uno degli esagoni.

Le indagini della Squadra Mobile e della Penitenziaria, anche grazie alle telecamere, hanno permesso di scoprire il ruolo di una donna di 26 anni.

Secondo gli investigatori, sarebbe stata lei ad aiutare l’uomo a superare le recinzioni esterne e a passargli il pallone da lanciare oltre il muro di cinta.

La donna è stata rintracciata poco dopo, mentre cercava di allontanarsi in fretta dalla zona.

Droga e telefoni nascosti in un esagono del pallone

L’esame della Polizia Scientifica ha svelato il trucco: uno degli esagoni era stato scucito per infilare il materiale, poi rimesso al suo posto e fissato con il nastro.

All’interno c’erano circa 96 grammi di hashish, 20 grammi di cocaina, uno smartphone e altri dispositivi per collegarsi a internet.

I due sono stati arrestati in flagranza e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposti agli arresti domiciliari.

IPA