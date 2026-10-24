Pallone da calcio imbottito di droga e smartphone da lanciare nel carcere di Matera: arrestati in due
Un uomo e una donna sono stati arrestati dopo il tentativo di introdurre hashish, cocaina e dispositivi elettronici nel carcere.
Un pallone da calcio scucito e ricucito con il nastro adesivo, dentro hashish, cocaina e uno smartphone. Doveva finire oltre il muro del carcere di Matera durante l’ora d’aria, per essere raccolto da qualche detenuto. Il piano è saltato per un agente della Polizia Penitenziaria che, appena finito il turno, ha visto un uomo scavalcare la recinzione.
- Matera, il pallone lanciato oltre il muro del carcere
- Droga e telefoni nascosti in un esagono del pallone
Matera, il pallone lanciato oltre il muro del carcere
Come riporta la Polizia di Stato, l’agente ha bloccato subito il 25enne e lo ha accompagnato negli uffici dell’istituto.
Nel frattempo, all’interno dell’area del carcere, i colleghi hanno trovato un pallone di cuoio con uno strano pezzo di nastro adesivo su uno degli esagoni.
Le indagini della Squadra Mobile e della Penitenziaria, anche grazie alle telecamere, hanno permesso di scoprire il ruolo di una donna di 26 anni.
Secondo gli investigatori, sarebbe stata lei ad aiutare l’uomo a superare le recinzioni esterne e a passargli il pallone da lanciare oltre il muro di cinta.
La donna è stata rintracciata poco dopo, mentre cercava di allontanarsi in fretta dalla zona.
Droga e telefoni nascosti in un esagono del pallone
L’esame della Polizia Scientifica ha svelato il trucco: uno degli esagoni era stato scucito per infilare il materiale, poi rimesso al suo posto e fissato con il nastro.
All’interno c’erano circa 96 grammi di hashish, 20 grammi di cocaina, uno smartphone e altri dispositivi per collegarsi a internet.
I due sono stati arrestati in flagranza e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposti agli arresti domiciliari.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.