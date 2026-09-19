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È di un arresto e diversi sequestri il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta a Palma di Montechiaro il 16 settembre scorso. Un uomo è stato tratto in arresto per traffico illecito di sostanze stupefacenti, mentre un secondo individuo è stato segnalato per detenzione di droga. L’intervento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato locale, che hanno anche proceduto al sequestro di armi e munizioni regolarmente denunciate nell’abitazione dell’arrestato.

Operazione della Polizia: arresto e sequestro di droga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di un servizio di polizia giudiziaria mirato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Gli agenti hanno fermato un’autovettura in uso a un uomo residente a Palma di Montechiaro e, durante la perquisizione, hanno rinvenuto 89,4 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Perquisizione domiciliare e ulteriori sequestri

L’attività investigativa è proseguita con una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo arrestato. All’interno dell’appartamento, gli agenti hanno scoperto un bilancino di precisione, nascosto in un vaso di ceramica. Oltre alla droga e al bilancino, sono state sequestrate anche armi e munizioni regolarmente denunciate, nonché i relativi titoli autorizzativi alla detenzione, appartenenti al padre dell’arrestato. Il ritiro cautelare è stato effettuato in applicazione dell’articolo 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Arresti domiciliari e sequestro dei beni

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari. La sostanza stupefacente e il bilancino di precisione sono stati posti sotto sequestro, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Contestualmente, è stata sospesa la patente di guida dell’arrestato ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada.

Contestazione amministrativa per un secondo individuo

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno identificato anche un secondo uomo che si trovava a bordo dell’autovettura insieme all’arrestato. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di 0,4 grammi di sostanza stupefacente, apparentemente hashish. Nei suoi confronti è stata contestata una violazione amministrativa e la sostanza è stata sequestrata in base all’articolo 75 del DPR n. 309/1990.

Conclusioni

L’operazione condotta dagli agenti del Commissariato di Palma di Montechiaro si inserisce in un più ampio contesto di attività di controllo e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio. L’intervento ha portato al sequestro di droga, strumenti per la pesatura e armi, oltre alla sospensione della patente e alla contestazione di violazioni amministrative.

IPA