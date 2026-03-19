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È stato arrestato un cittadino italiano di 56 anni a Palmi per incendio doloso e violazione delle prescrizioni relative all’affidamento in prova ai servizi sociali. L’uomo, già sottoposto a una misura alternativa alla detenzione, è stato condotto in carcere dopo che le indagini hanno accertato la sua responsabilità nell’incendio di un veicolo avvenuto nella notte del 26 febbraio scorso.

Le indagini e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto origine da un intervento di soccorso pubblico effettuato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Palmi nella notte del 26 febbraio. In quell’occasione, i poliziotti sono intervenuti in via Guerrisi, dove era stato segnalato l’incendio di un veicolo parcheggiato nei cortili interni di alcuni edifici.

Le immagini dei sistemi di video-sorveglianza, immediatamente acquisite e visionate dagli investigatori, hanno permesso di accertare la natura dolosa dell’azione. Il responsabile, travisato da abiti scuri e cappuccio, è stato ripreso mentre versava un liquido infiammabile sulla parte anteriore dell’auto, per poi appiccare il fuoco.

L’identificazione del sospettato

Nonostante il volto coperto, le caratteristiche fisiche e la camminata claudicante del soggetto hanno indirizzato le indagini verso un individuo già noto alle forze dell’ordine. La Procura della Repubblica di Palmi – Ufficio Esecuzioni Penali, valutando la solidità degli indizi raccolti, ha disposto una perquisizione domiciliare nei confronti del sospettato.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno sequestrato due bottigliette in plastica vuote, contenenti residui di benzina, elemento che ha ulteriormente rafforzato l’ipotesi investigativa.

La confessione e le conseguenze

Il giorno successivo all’incendio, il sospettato si è presentato spontaneamente presso il Commissariato di Palmi per confessare l’accaduto. Con questa mossa, l’uomo ha cercato di attenuare le conseguenze della sua azione illecita, anche in relazione alla contestuale violazione delle prescrizioni imposte dall’affidamento in prova ai servizi sociali, misura alternativa alla detenzione cui era sottoposto.

Alla luce della gravità della condotta e del fatto che il reato sia stato commesso durante l’esecuzione di una pena in modalità alternativa, l’autorità giudiziaria ha disposto la sospensione temporanea della misura in atto e l’immediato accompagnamento dell’uomo in carcere. Dopo le formalità di rito, il cittadino di 56 anni è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Palmi.

IPA