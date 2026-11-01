Palpeggiano una donna ferma al semaforo a Cagliari nella notte di Halloween, due arresti per violenza sessuale

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Due giovani sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale a Cagliari. I due avrebbero palpeggiato una donna mentre era ferma al semaforo in attesa di attraversare la strada. La vicenda si è verificata la notte di Halloween, nella stessa notte i carabinieri del capoluogo sardo sono stati impegnati in diversi interventi in giro per la città.

Donna palpeggiata al semaforo

La notte di Halloween una donna era ferma a un semaforo in centro a Cagliari quando due giovani l’avrebbero palpeggiata.

La donna ha segnalato ai carabinieri di essere stata palpeggiata ripetutamente in via Roma, mentre era in attesa di attraversare la strada.

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Poco più tardi, gli agenti della Sezione radiomobile sono riusciti a rintracciare gli autori dell’aggressione nelle vicinanze del luogo dell’accaduto e li hanno arrestati.

Chi sono gli arrestati per violenza sessuale

Per l’episodio del palpeggiamento a una donna sono stati arrestati, con l’accusa di violenza sessuale, due giovani di origine algerina. I due sarebbero stati ospiti del centro di accoglienza straordinaria di Monastir.

A Cagliari si sono poi verificati altri interventi dei carabinieri per alcuni casi di furto. Nel corso Vittorio Emanuele II, presso il pub “Old Square”, un ventiduenne ha strappato la borsa a una cliente seduta ai tavoli esterni.

La fuga è stata però interrotta da due marescialli della Scuola Allievi di Iglesias, liberi dal servizio, che hanno inseguito e bloccato il giovane dopo una breve colluttazione.

I furti a Cagliari

Un altro giovane algerino, anche lui ospite del Cas, è stato denunciato per ricettazione perché aveva indosso un giubbotto risultato rubato nel negozio Zara di via Manno il 24 ottobre a Cagliari. Il giovane è stato notato da un commesso dentro la rivendita: il giubbotto aveva ancora la placca antitaccheggio.

Infine i carabinieri sono intervenuti a Elmas, in via Cagliari, per lo scontro frontale tra una Fiat Panda, condotta da un 47enne del posto, e una Volkswagen Polo guidata da un 69enne che trasportava due passeggere di 65 e 67 anni.

Ad avere la peggio è stato il conducente della Panda, trasportato al Brotzu in codice rosso per dinamica. Meno gravi le condizioni degli altri tre, condotti al policlinico di Monserrato.