Palpeggiano una donna ferma al semaforo a Cagliari nella notte di Halloween, due arresti per violenza sessuale
La donna era in attesa di attraversare la strada quando è stata aggredita, fermati due giovani del centro di accoglienza straordinaria di Monastir
Due giovani sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale a Cagliari. I due avrebbero palpeggiato una donna mentre era ferma al semaforo in attesa di attraversare la strada. La vicenda si è verificata la notte di Halloween, nella stessa notte i carabinieri del capoluogo sardo sono stati impegnati in diversi interventi in giro per la città.
Donna palpeggiata al semaforo
La notte di Halloween una donna era ferma a un semaforo in centro a Cagliari quando due giovani l’avrebbero palpeggiata.
La donna ha segnalato ai carabinieri di essere stata palpeggiata ripetutamente in via Roma, mentre era in attesa di attraversare la strada.
Poco più tardi, gli agenti della Sezione radiomobile sono riusciti a rintracciare gli autori dell’aggressione nelle vicinanze del luogo dell’accaduto e li hanno arrestati.
Chi sono gli arrestati per violenza sessuale
Per l’episodio del palpeggiamento a una donna sono stati arrestati, con l’accusa di violenza sessuale, due giovani di origine algerina. I due sarebbero stati ospiti del centro di accoglienza straordinaria di Monastir.
A Cagliari si sono poi verificati altri interventi dei carabinieri per alcuni casi di furto. Nel corso Vittorio Emanuele II, presso il pub “Old Square”, un ventiduenne ha strappato la borsa a una cliente seduta ai tavoli esterni.
La fuga è stata però interrotta da due marescialli della Scuola Allievi di Iglesias, liberi dal servizio, che hanno inseguito e bloccato il giovane dopo una breve colluttazione.
I furti a Cagliari
Un altro giovane algerino, anche lui ospite del Cas, è stato denunciato per ricettazione perché aveva indosso un giubbotto risultato rubato nel negozio Zara di via Manno il 24 ottobre a Cagliari. Il giovane è stato notato da un commesso dentro la rivendita: il giubbotto aveva ancora la placca antitaccheggio.
Infine i carabinieri sono intervenuti a Elmas, in via Cagliari, per lo scontro frontale tra una Fiat Panda, condotta da un 47enne del posto, e una Volkswagen Polo guidata da un 69enne che trasportava due passeggere di 65 e 67 anni.
Ad avere la peggio è stato il conducente della Panda, trasportato al Brotzu in codice rosso per dinamica. Meno gravi le condizioni degli altri tre, condotti al policlinico di Monserrato.