Pamela Genini, accusa di Francesco Dolci sul coltello: "L'ha trovato una giornalista, non l'ho mai visto"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Sul caso della profanazione della tomba di Pamela Genini c’è un altro giallo che riguarda un coltello trovato a casa di Francesco Dolci. L’uomo ha affermato di non aver mai visto quell’arma e di non averla mai usata, quindi di non sapere perché fosse nella sua abitazione.

Il giallo del coltello a casa di Francesco Dolci

A Quarto Grado, Francesco Dolci ha parlato del coltello trovato a casa sua dicendosi molto arrabbiato per la situazione.

"C’è questo coltello, che io non ho mai visto, compare a casa mia, c’è questa foto in mano a una persona, non sono mai stato avvisato", ha detto.

Gianluigi Nuzzi gli ha fatto notare che l’arma è stata però sequestrata nella sua abitazione.

"Non è mai stato nelle mie disponibilità, io non l’ho mai vista quest’arma", ha risposto Dolci.

L’ipotesi sul coltello

Il conduttore di Quarto Grado ha quindi chiesto aiuto all’avvocato presente in studio per chiarire il giallo chiedendo: "quindi questo coltello, a vostro dire, sarebbe stato allocato volontariamente per incastrare Dolci?".

Il legale ha negato questa ipotesi dicendo che la loro idea è ancora più grave.

"Perché il coltello trovato non è di Dolci. Come viene trovato e repertato? Da due giornalisti", ha affermato l’avvocato aggiungendo di essere rimasti agghiacciati dalla trasmissione di Milo Infante dove "per la prima volta è stato fotografato il coltello appena rinvenuto nel casino, in quella piccola baracchetta dove c’era questo mobiletto, con la mano della giornalista che fa la foto".

Il legale ha spiegato che il coltello è poi stato riposato dov’era e sequestrato dopo un po’ di tempo.

Francesco Dolci è poi intervenuto dicendo che la giornalista non lo ha avvisato ma avrebbe chiamato "chi sta sopra di lei che gli avrebbe detto di non dire niente" all’imprenditore.

Tensione tra Nuzzi e Dolci

Dopo le affermazioni di Francesco Dolci, Gianluigi Nuzzi ha chiarito che "qui non si accusa nessuno". Il conduttore è però stato interrotto da Dolci che ha risposto: "Io non so accusando nessuno".

A quel punto Nuzzi è apparso leggermente innervosito. "Dolci, non mi faccia alzare la voce", ha detto.

"Abbia pazienza, perché io ho pazienza nei suoi confronti ma lei non alzi la voce qui a casa nostra", ha aggiunto il conduttore di Quarto Grado.

Nuzzi ha poi ribadito che si sta cercando di capire e che lo stile della trasmissione è che non si accusa nessuno che non possa replicare.