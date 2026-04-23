Pamela Genini, alla profanazione della tomba potrebbero aver partecipato più persone: l'ipotesi dell'operaio

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La profanazione della tomba di Pamela Genini potrebbe essere opera di più persone. Lo dice con ben pochi dubbi l’operaio delle pompe funebri che il 23 marzo, al cimitero di Strozza (Bergamo), si è accorto dello scempio sulla sepoltura della 29enne uccisa dal compagno Gianluca Soncin. Alle telecamere di Mattino Cinque ha raccontato la cronaca di quel momento in cui qualcosa non tornava, specialmente per il silicone utilizzato per sigillare la bara e scongiurare odori che avrebbero svelato l’accaduto.

Il racconto dell’operaio delle pompe funebri

Il 23 marzo 2026 gli operai dell’impresa funebre, chiamati a intervenire presso il cimitero di Strozza per trasferire la tomba di Pamela Genini dai loculi verticali alla cappella di famiglia, hanno notato anomalie che, come noto, hanno rivelato l’avvenuta profanazione della tomba della 29enne.

A Mattino Cinque, il 23 aprile, uno degli operai ha rivelato che "il primo campanello d’allarme" è scattato notando che mancavano "una o due viti" dalla lastra, poi "quel materiale che ha sigillato un tappo di cemento".

Una volta rimosso il tappo di cemento, la verità si è palesata in "una vite sul pavimento del loculo", mentre "le viti della bara che avevamo messo" sono state trovate "rimesse in una maniera frettolosa".

Infine gli operai hanno notato il silicone usato per sigillare "tutto il giro della bara" in quanto chi ha compiuto il gesto "non avendo risaldato lo zinco" potrebbe essersi preoccupato della fuoriuscita dei miasmi. In poche parole, chi ha profanato la tomba di Pamela Genini potrebbe non essere stato al corrente della prossima traslazione della bara nella cappella di famiglia, quindi – nella convinzione che la sepoltura sarebbe rimasta la stessa – potrebbe aver agito con il fine che nessuno si accorgesse del suo intervento.

La tomba di Pamela Genini profanata da più persone?

L’inviata di Mattino Cinque, quindi, chiede in che modo potrebbe essere stata effettuata l’incisione sulla lastra di zinco per asportare la testa della salma: "Un’accetta o un flessibile, o un laser", risponde l’operaio, ma trattandosi di un taglio molto preciso è da escludersi l’uso dell’accetta.

Infine, l’intero intervento su una bara pesante e con tanti passaggi che indubbiamente hanno richiesto tempo e precisione può essere opera di una singola persona? "No, una sola persona la escluderei", dice l’operaio.

L’uomo inquadrato di notte vicino al cimitero di Strozza

Nel corso della puntata di Dentro la notizia andata in onda martedì 21 aprile, il conduttore Gianluigi Nuzzi durante il collegamento con Francesco Dolci ha rivelato che sul tavolo degli inquirenti ci sarebbe il filmato di un uomo inquadrato dalle videocamere di sorveglianza nei pressi del cimitero di Strozza, di notte.

Ci sarebbe, inoltre, un sospettato. Per Francesco Dolci "è una buona notizia", ma gli inquirenti invitano alla cautela. Nelle ultime settimane tra Francesco Dolci e la famiglia di Pamela Genini non mancano le tensioni: la madre della ragazza, Una Smirnova, sostiene che tra i due non vi sia mai stata una relazione.