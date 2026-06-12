Pamela Genini, attacco di mamma Una a Francesco Dolci: "Mia figlia mi diceva che era uno stalker, le credo"

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Una Smirnova non ha dubbi: secondo la madre di Pamela Genini, il responsabile della profanazione della tomba della figlia è Francesco Dolci. Lo ribadisce durante un intervento in collegamento con La Vita in Diretta, ai cui microfoni sottolinea: “Ne sono convinti anche gli inquirenti”, ma c’è di più. La madre della 29enne riferisce che nel suo telefono ci sono ancora i messaggi della figlia, che in alcune occasioni le avrebbe confidato che il 41enne sarebbe “uno stalker, una persona di cui non ci si può fidare”.

Francesco Dolci “era uno stalker”

Venerdì 12 giugno Una Smirnova, la madre di Pamela Genini, in collegamento con La Vita in Diretta ha parlato di alcuni messaggi presenti sul suo telefono.

Nel 2022, ad esempio, sua figlia le avrebbe confidato che Francesco Dolci “era uno stalker”, e anche “una persona di cui non si può fidare”.

ANSA

“Io credo a lei, non credo a Francesco Dolci“, sottolinea la donna, che con il suo intervento commenta l’esperimento condotto dai carabinieri al cimitero di Strozza (Bergamo), dove è stata profanata la tomba della figlia.

Usando dei sacchi di sabbia per riprodurre il peso della salma di Pamela, i militari di Bergamo hanno dimostrato che il vile gesto potrebbe essere stato commesso anche da un singolo soggetto. “L’ho sempre detto, è stato fatto da una o massimo due persone”, ha detto Una Smirnova.

Le accuse di mamma Una Smirnova

Sulle responsabilità di Francesco Dolci nella profanazione della tomba della figlia, Una Smirnova non ha dubbi: “È stato Francesco Dolci”, e “non da cinque o sei” soggetti come ha sempre sostenuto l’indagato, una verità “che è priva di fondamento”, secondo la donna.

“Questi racconti di Francesco Dolci”, ovvero quelli relativi a una presunta organizzazione criminale che avrebbe armato la mano di Gianluca Soncin e profanato la tomba della ragazza, “servono per confondere, per inquinare le acque” perché “non hanno un briciolo di verità”.

Il femminicidio e la profanazione della tomba di Pamela Genini

Il 14 ottobre 2025 Pamela Genini, modella di 29 anni, è stata uccisa nel suo appartamento di via Iglesias 33, a Milano, da Gianluca Soncin, con il quale la vittima intendeva interrompere la relazione.

Dopo la sua sepoltura, in una forbice temporale tra la fine di ottobre e le prime settimane di novembre 2025, qualcuno ha estratto la sua bara dal loculo provvisorio, l’ha incisa e ha staccato la testa della salma per poi riporre tutto all’interno del loculo. A scoprire lo scempio, il 23 marzo 2026, sono stati gli operai del cimitero mentre intervenivano per trasferire la bara nella sepoltura definitiva. La Procura di Bergamo ha iscritto nel registro degli indagati Francesco Dolci, che respinge le accuse.