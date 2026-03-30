Pamela Genini decapitata, appello della madre per la Settimana Santa: "Spero che si sveglino le coscienze"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Non trova pace Una Smirnova, la madre di Pamela Genini. La donna ha espresso tutto il suo dolore per la notizia della tomba della figlia profanata. “Spero che nella Settimana Santa si sveglino le coscienze e che mi aiutino a ritrovare i resti di mia figlia”, ha detto, dopo aver definito uno “scempio disumano” quanto accaduto al cadavere della 29enne uccisa a ottobre.

Pamela Genini decapitata, “scempio disumano”

Una Smirnova, la madre di Pamela Genini, la 29enne uccisa a ottobre da Gianluca Soncin, ha espresso tutto il suo strazio e il suo dolore.

La donna non trova pace dopo la notizia della profanazione della tomba della figlia, che è stata decapitata.

“Nemmeno la morte le ha concesso pace, è uno scempio disumano“, si legge in una nota diffusa dall’avvocato Nicodemo Gentile, legale di Una Smirnova.

Perché è stata profanata la tomba di Pamela Genini

“Qualcuno ha violato anche il suo ultimo rifugio. Non emergono elementi che possano far ipotizzare una pista economica”, aggiunge la nota, in riferimento all’ipotesi di un movente economico dietro il macabro gesto.

Poi la nota prosegue: “Non può, invece, escludersi che dietro il raccapricciante episodio possa celarsi una mente pericolosa“.

“Agiti riconducibili a dinamiche di possesso deviate e a un pensiero disturbato e ossessivo nei confronti di Pamela, della sua immagine e della sua identità”, si legge ancora.

L’appello disperato della madre

Una Smirnovaha lanciato poi un vero e proprio appello ai microfoni della trasmissione Dentro la Notizia. “Non lasciano vivere me e neanche i miei famigliari. Vi prego aiutatemi, non ce la facciamo più ad andare avanti così”, ha detto la donna.

“Stiamo vivendo in un incubo continuo, un dramma su un altro dramma. Non so come faccio ad andare avanti senza poter seppellire mia figlia”, ha aggiunto.

E ancora: “Il nostro desiderio più grande adesso, in questa Settimana Santa, prima di Pasqua, è che si risvegli la coscienza delle persone per aiutarmi a ritrovare i resti di mia figlia. Che Dio li perdoni nella loro ignoranza”, ha detto Una Smirnovaha.

Francesco Dolci e le minacce per farlo tacere

Della tomba trafugata ha parlato anche Francesco Dolci, l’ex fidanzato di Pamela.

Secondo lui ci sarebbe “un disegno criminoso” dietro il macabro gesto, che sarebbe un tentativo di metterlo a tacere perché, dice, “so troppe cose”.

“sono mesi che continuo a subire minacce, intimidazioni, aggressioni di varia natura da soggetti diversi per non farmi parlare”, ha aggiunto, ma “ho ancora molto da dire per avere giustizia per Pamela”.