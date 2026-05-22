Pamela Genini, dubbi di Roberta Bruzzone sulla ricerca della testa nelle proprietà di Francesco Dolci

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le ricerche per trovare i resti di Pamela Genini, alla quale è stato trafugato il capo dalla tomba profanata nel cimitero di Strozza. Francesco Dolci, ex fidanzato della vittima, è indagato a piede libero per il vilipendio della tomba e il furto della testa della ragazza. Sulla vicenda è intervenuta la criminologa Roberta Bruzzone, delineando due possibili scenari.

Ricerche dei resti di Pamela Genini: Roberta Bruzzone parla di due scenari possibili

“In base all’ipotesi investigativa, Dolci avrebbe sottratto la testa. Per cercare un luogo dove fare una ricerca sensata bisogna partire dal presunto movente”, ha dichiarato Bruzzone intervenendo nella trasmissione “La Vita in Diretta“.

“Secondo gli inquirenti – ha proseguito la criminologa – chi ha trafugato la testa ha agito con rabbia, risentimento e ragioni economiche. Questo sarebbe uno scenario riconducibile a un dispetto nei confronti della famiglia, di fronte a una richiesta economica che la famiglia stessa non vuole in qualche modo assecondare”.

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“A questo punto – ha aggiunto – che abbia buttato la testa può essere, però stiamo parlando di un gesto che sarebbe avvenuto diversi mesi fa, con tutto ciò che ne consegue, senza entrare nel merito”.

“Altro scenario plausibile – ha spiegato sempre Bruzzone – è che in qualche modo Dolci ritenesse che quella non fosse una degna sepoltura per Pamela. Avrebbe così deciso di sottrarre la parte mancante per consentirle una sepoltura più degna. Allora a quel punto bisogna cambiare completamente strategia di ricerca”.

Le ricerche attorno alle abitazioni di Francesco Dolci e dei parenti

Nel frattempo continuano gli accertamenti attorno alle abitazioni di Francesco Dolci e dei suoi parenti. Sono state ispezionate alcune grotte della zona montana di Sant’Omobono Terme.

In azione, accanto alle due unità cinofile dell’Arma dei carabinieri giunte da Firenze, ci sono gli speleologi del Soccorso alpino, che hanno appunto controllato alcune grotte dell’area.

Inoltre, nelle scorse ore, ci sono stati controlli nei pressi del Santuario della Cornabusa, che si trova in una cavità naturale e che la stessa Pamela, secondo quanto ha dichiarato più volte Dolci, era solita frequentare con lui.

Dolci continua a professarsi innocente

Trattandosi di un’area vasta, è probabile che le ricerche si protrarranno per più giorni. Dolci, nel frattempo, continua a professarsi innocente. Le case dell’imprenditore e dei suoi genitori sono state già perquisite dai carabinieri del comando provinciale di Bergamo lo scorso 6 maggio.

Anche la madre di Pamela Genini ritiene coinvolto Dolci nella profanazione della tomba.