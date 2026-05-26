Pamela Genini, duro attacco di mamma Una a Francesco Dolci: "Persona perfida, è vendicativo e non confesserà"

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La mamma di Pamela Genini, Una, ha replicato alle accuse di Francesco Dolci, unico indagato per la profanazione della tomba della figlia. La donna, a La vita in diretta, ha descritto l’uomo come una persona perfida ed è convinta che “non confesserà mai”.

L’accusa della mamma di Pamela Genini a Dolci

“Francesco non sa cosa vuol dire, veramente, avere un dolore così grande”, ha detto Una ai microfoni di La Vita in diretta.

Per Una, Dolci è una persona “veramente perfida e veramente pericolosa”. L’uomo continua ad attaccare la madre di Pamela dicendo che non ha mai versato una lacrima per la figlia.

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La donna ha risposto che le parole dell’imprenditore non le fanno alcun effetto “perché il dolore ce l’ho e lo tengo per me”. Poi Una ha aggiunto che “da sette mesi, da quando non c’è più mia figlia, lui è in tv a diffamarla. Mi fa veramente stare molto male“.

Una: “Non confesserà mai”

La madre di Pamela Genini ritiene che Dolci “non confesserà mai” perché non “è un uomo”. Francesco è indagato per la profanazione della tomba della 29enne ma è ancora in libertà, ciò spaventa Una.

“Tutte queste cose strane, il coltello nascosto dentro casa sua, l’odio che prova verso la nostra famiglia, tutte queste cose mi fanno preoccupare”, ha detto la donna.

Da giorni procedono le ricerche della testa di Pamela Genini nei terreni di Francesco Dolci e presto verranno esaminati i telefoni dell’imprenditore, anche se uno è misteriosamente sparito.

Una si chiede: “Come mai Francesco, che conserva tutto, ha perso il telefono e non sa neanche dove si trova?”. Poi il pensiero va alla figlia che “ora non soffre più, è in paradiso e non ha più intorno la gente cattiva e questo pensiero mi dà forza e speranza nell’andare avanti”.

La paura della mamma di Pamela Genini

Intervistata da un inviato de La vita in diretta, la madre di Pamela Genini ha spiegato di aver paura perché Francesco Dolci è una persona “vendicativa e se ha fatto quello che ha fatto, è per vendetta, non per amore di Pamela”.

Secondo Una, l’imprenditore “si è disfatto del parte del corpo di Pamela per paura”. “Mi fa paura l’odio” nei confronti di Pamela, ha aggiunto, e “l’odio nei nostri confronti perché, vederlo esprimersi tutti i giorni infangando mia figlia e parlando male di noi, mi fa pensare che ha una vendetta nel cuore”.

Riguardo all’esame di due telefoni di Francesco Dolci, Una ha sottolineato che un terzo telefono è sparito e “chissà cosa poteva nascondere, quanti messaggi utili che lui mandava a mia figlia o lei a lui”.