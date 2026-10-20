Pamela Genini, duro scontro in tv tra Francesco Dolci e mamma Una: "La verità verrà presto a galla"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Confronto acceso in tv sul caso Pamela Genini: Francesco Dolci e la mamma Una, con il compagno Beppe, si accusano a vicenda su messaggi, taglia e profanazione della tomba. Dolci afferma che “la verità verrà a galla” e sostiene che il suo Dna sia già stato confrontato senza esito, ma gli inquirenti non hanno confermato.

Pamela Genini, confronto duro in tv

A un anno dall’omicidio di Pamela Genini, uccisa a 29 anni con 76 coltellate dall’ex Gianluca Soncin, la trasmissione “Vita in diretta” ha provato a mettere di fronte tutte le persone vicine alla giovane, compreso Francesco Dolci, l’amico con cui lei era al telefono poco prima di essere aggredita.

In studio, con Alberto Matano a tentare di mediare, il clima è apparso subito teso. “Viviamo ancora in questa situazione che non è risolta. Viviamo il dolore” ha ammesso la mamma di Pamela, Una.

ANSA

Scambi accesi tra la mamma Una e Francesco Dolci

A Dolci è stato chiesto un messaggio di distensione, ma il confronto ha preso subito un’altra piega. L’imprenditore ha citato un messaggio che, a suo dire, il 17 settembre sarebbe arrivato dal compagno di Una, Beppe, per chiedergli delle foto di Pamela da mettere su una locandina.

Lui però lo ha smentito. “Questo messaggio non è vero, non l’ho mai mandato io” ha precisato. Dolci ha quindi contrattaccato, accusandolo di essere entrato in una proprietà della sua famiglia, sottolineando di aver già segnalato tutto ai carabinieri. La risposta: “Io non ho visto il divieto di entrare né ai cani né agli abitanti del paese”.

Il denaro, la profanazione e il Dna

Il tema più delicato è quello della “taglia da un milione”. Dolci ha lanciato la proposta: usare il denaro trovato nelle cassette di sicurezza di Pamela a questo scopo. Beppe l’ha bocciata, dopo essersi confrontato con consulenti e investigativa: “Non si può fare, non lo vogliamo neanche fare” per il rischio che di dare spazio a mitomani e sciacalli.

Anche Una ha puntato il dito contro Dolci. “Tu sei indagato” gli ha ricordato, accusandolo di agire sempre e solo nel suo interesse. “Stai infangando la nostra famiglia”.

“La verità verrà a galla e di certo contro di me non c’è niente” ha replicato Dolci. “Comunque io non credo neanche una parola a quello che dice Francesco” ha ribadito la madre di Pamela.

Il momento più rilevante riguarda il Dna. Roberta Bruzzone ha invitato Dolci a sottoporsi al test, ricordando che “c’è un Dna realisticamente riconducibile al momento della profanazione del corpo”.

Per tutta risposta, Dolci ha affermato che gli accertamenti sarebbero già stati fatti, sostenendo che il confronto con il suo profilo sia negativo. Una ha riferito però di non aver mai ricevuto questa informazione dai carabinieri.