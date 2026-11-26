Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Novità sul caso Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin. A parlare in tv è Francesco Dolci, suo ex e amico, ora indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio della sua tomba. Il 41enne è tornato a fare cenno all’agenda rosa della ragazza – cui era molto legata – e che lui stesso aveva fotografato perché, dice, era “preoccupato per lei”.

Caso Pamela Genini, parla Francesco Dolci

Nuove rivelazioni da parte di Francesco Dolci sul caso Pamela Genini e su alcuni dettagli che potrebbero essere utili nella seconda indagine nata dopo la sua morte e in cui si cerca di capire chi sia stato a trafugare la testa della defunta modella dalla tomba.

A Dentro la Notizia, trasmissione di Canale 5, ha parlato l’amico della vittima. Tra i ricordi di quel fatidico 14 ottobre 2025, i sentimenti che ancora prova per Pamela Genini e l’ormai tristemente famosa agenda rosa, il 41enne indagato ha chiarito la sua posizione.

Il mistero dell’agenda rosa

Il suo racconto parte proprio dal mistero di questa agenda rosa che Genini teneva sempre con sé e che Dolci, una volta, era riuscito a fotografare.

“Io ho comunicato l’esistenza di questa agenda in data 6 novembre agli agenti della questura di Milano perché lì potevano esserci i codici di sblocco del telefono. Lei era molto legata a quest’agenda, al punto che quando l’avevo aiutata nel trasloco, lei l’aveva messa nella borsa e non l’aveva mai mollata“, dice.

Per quanto riguarda, invece, la foto, aggiunge: “Ero andato a prendere Pamela per portarla fuori a cena. Mentre lei era in bagno c’era questa agenda aperta piegata verso il basso. L’ho presa in mano, non capivo il senso e ho fatto la foto. L’ho fatta perché mi sembrava strano, bisogna considerare tutto il sistema che ruotava attorno a Pamela e io ero molto preoccupato per lei. Lei si era accorta di questa fotografia, quindi aveva preso e nascosto l’agenda”.

Le accuse dell’ex della modella

Nel corso della sua ospitata, viene riproposta la sua telefonata al 112 partita proprio per avvisare la situazione pericolosa in cui Pamela si era trovata in quella sera e che l’aveva spinta a chiedere a Dolci di avvisare la polizia. Nella conversazione si sente il 41enne dire a una centralinista: “Mi ha scritto di suonare al vicino perché ha paura. Il soggetto è lì, fate attenzione perché spesso gira armato di pistola. Si chiama Gianluca Soncin”. Di lì a poco l’ex compagno avrebbe poi ucciso la ragazza prima che gli agenti riuscissero a intervenire.

Quindi, Dolci continua il suo j’accuse. “Pamela mi diceva sempre, soprattutto nell’ultimo periodo, di stare attento a due persone. Di una delle due ho anche registrato alcune telefonate perché subito dopo la morte di Pamela mi aveva chiesto come si sbloccasse il telefono, voleva sapere dov’era la sua macchina”.

Il 41enne dice di non temere queste persone ma di avere paura solo del Signore e specifica come alcune fonti gli abbiano rivelato che questo soggetto avesse “aperto 40 società a persone diverse, tra cui anche amiche di Pamela” e di come stesse cercando il suo certificato di morte”.

Il rapporto tra Genini e Dolci

Nell’ultima parte dell’intervista, Francesco Dolci chiarisce quali siano i suoi obiettivi. “Odiare non serve a niente. Bisogna far sì che questa persona paghi, come le altre persone che hanno fatto del male a Pamela”, dice.

Incalzato dalle domande di Gianluigi Nuzzi, rimanda al mittente le accuse di essere stato un po’ ficcanaso nel fotografare l’agenda dell’amica quando non era presente e di essere ossessionato da lei.

Quindi, fa due confessioni. “Mi è capitato di sognare Pamela Genini diverse volte. Sogno che mi è vicina, mi abbraccia e mi dice di non preoccuparmi perché c’è lei. Se sono ancora innamorato di Pamela? Erano le ultime parole che avrei voluto dirle alla camera ardente. Quando era viva mi chiedeva sempre di dirle se l’amavo e io non lo dicevo mai”, chiosa, commuovendosi.