Pamela Genini e il patrimonio da quasi 1 milione di euro, si indaga sulle matrici delle banconote

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Un milione di euro, questo il tesoretto nelle disponibilità di Pamela Genini e che per Francesco Dolci, unico indagato per vilipendio di cadavere, potrebbe rappresentare il movente della profanazione della tomba della modella 29enne, vittima di femminicidio, presso il cimitero di Strozza (Bergamo). Sotto la lente degli investigatori ci sono delle banconote, almeno 64 pezzi da 500 euro, la cui stampa era stata interrotta dalla BCE nel 2019. Attraverso la matrice, gli investigatori cercano di capire se Pamela Genini detenesse tutto questo denaro per terze persone. Secondo l’indagato, lo scempio al cimitero potrebbe rappresentare un monito per chiunque fosse a conoscenza del presunto traffico di denaro.

Il mistero del patrimonio

Nel corso della puntata de La Vita in Diretta andata in onda mercoledì 23 settembre, è stato fatto il punto sulle indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. Secondo gli ultimi sviluppi, Pamela Genini avrebbe avuto a disposizione una somma importante di denaro pari a circa un milione di euro.

Nello specifico, questa cifra sarebbe contenuta in cassette di sicurezza. Nel suo conto corrente, la 29enne aveva a disposizione 208 mila euro, mentre in una cassetta di sicurezza sarebbero stati trovati 500 mila euro.

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Questo patrimonio includeva, secondo gli investigatori, anche polizze assicurative. Come anticipato, l’attenzione degli inquirenti è concentrata su 64 banconote da 500 euro di taglio viola, di cui la Banca Centrale Europea (BCE) ha interrotto la stampa il 27 gennaio 2019.

I carabinieri sono al lavoro per conoscere la matrice di quelle banconote, che potrebbe portare alla fonte. Secondo Francesco Dolci, questo tesoretto potrebbe rappresentare il movente della profanazione della tomba di Pamela Genini, reato di cui la Procura di Bergamo lo accusa con l’ipotesi di vilipendio di cadavere. Il dubbio è che Pamela potrebbe aver detenuto quel denaro per conto di terze persone.

Il possibile movente

Intervenuto a La Vita in Diretta nel corso della stessa puntata, Francesco Dolci sottolinea come questo denaro potrebbe essere il movente della profanazione della tomba di Pamela Genini.

Sin dall’inizio della vicenda, infatti, l’impresario di Sant’Omobono Terme (Bergamo) sostiene che Pamela Genini fosse entrata in un circolo di “imprenditori del crimine” che operavano nel riciclaggio di denaro. “Prima di conoscere Soncin (Gianluca, l’ex fidanzato a processo per il femminicidio del 14 ottobre 2025, ndr) Pamela non aveva queste disponibilità”. Dolci, infatti, sostiene che Soncin fosse il braccio armato dell’organizzazione criminale che orbitava intorno alla 29enne.

Chi ha profanato la tomba della donna, ricordiamo, ne ha asportato la testa e l’ha fatta sparire. Secondo Dolci, il gesto potrebbe essere un modo per arrivare a quei soldi con un ricatto, ma anche “per mettere a tacere chi sapeva“.

I freni manomessi dell’auto di Pamela Genini

Nel frattempo, sono emerse delle chat intercorse tra Pamela Genini e un amico. In uno scambio avvenuto il 24 settembre 2020, la 29enne rivelava all’interlocutore che il suo meccanico le aveva riferito che qualcuno le aveva manomesso i freni dell’auto. Nella stessa occasione, Pamela Genini comunicava all’amico i suoi sospetti su Francesco Dolci.

“Il suo scopo secondo me è che vuole che dipenda totalmente da lui, infatti ora è disposto stranamente a prendermi l’auto a noleggio. Questo è un pazzo”, aveva scritto. Ciò si era verificato pochi giorni dopo un litigio tra lei e Dolci in Toscana, durante una vacanza. Improvvisamente l’impresario aveva lasciato Pamela e un’altra amica a piedi, trovando dunque il pretesto – secondo quanto raccontato dalla 29enne – per essere ricontattato.