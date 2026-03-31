Pamela Genini e la tomba profanata, l'ex fidanzato scrive una lettera: "Se mi succede qualcosa non è suicidio"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Lo scorso 23 marzo è stata profanata la tomba di Pamela Genini. Dalla salma è stata trafugata la testa. Secondo l’ex fidanzato della donna, Francesco Dolci, dietro al macabro gesto c’è un “disegno criminoso”. L’uomo ha anche riferito di aver scritto una lettera in cui ha messo nero su bianco che, se dovesse capitargli qualcosa di tragico, non si tratterà di un caso di suicidio, sottolineando di temere per la propria incolumità.

Profanata la tomba di Pamela Genini: l’ex fidanzato teme per la propria incolumità

“Io, fino all’altro giorno, pensavo che volessero solo ammazzarmi”, ha dichiarato Dolci ai microfoni della Vita in Diretta, rivelando di aver scritto una lettera per chiarire che, se gli accadrà qualcosa, non sarà stato un suo gesto estremo.

L’uomo ha inoltre sostenuto che, a suo avviso, dietro alla profanazione della tomba di Pamela Genini, avvenuta al cimitero di Strozza (comune in provincia di Bergamo), c’è un “disegno criminoso”.

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“Certo, grossi interessi economici, ovvio”, ha detto con convinzione Dolci quando gli è stato domandato se Genini avesse avuto a che fare con persone pericolose e invischiate in affari torbidi.

Francesco Dolci: “Ho ancora molto da dire, voglio giustizia per Pamela”

Nelle scorse ore, Dolci ha anche parlato con il talk Ore 14. “So troppe cose, molte le ho già dette agli inquirenti. Ma ho ancora molto da dire per avere giustizia per Pamela“, ha riferito.

Ha aggiunto di ritenere che lo scempio commesso sul cadavere della giovane non è stato opera di una sola persona, “anche solo per il peso della bara”. “Dovevano essere 3 o 4 persone per forza”, ha chiosato.

Salma decapitata: caccia agli autori del macabro gesto

Gli investigatori stanno ora dando la caccia a coloro che hanno fatto sparire la testa della salma della 29enne. Dolci ha parlato con gli inquirenti, affermando che l’ex fidanzata gravitava in un mondo di ‘squali’.

Tra le ipotesi sul tavolo in merito alla spiegazione di un atto macabro come la decapitazione di un cadavere, c’è quella che si possa essere di fronte a un gesto per imporre il silenzio a coloro che, tra cui Dolci, conoscevano Genini ed, eventualmente, le sue frequentazioni.

Non si esclude nemmeno che la profanazione sia stata compiuta per lanciare un avvertimento a Gianluca Soncin, l’uomo che ha ucciso la ragazza e che non ha mai spiegato in modo esaustivo il perché abbia assassinato la donna.