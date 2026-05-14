Pamela Genini e la tomba profanata, le parole della madre a Francesco Dolci: "Se sai qualcosa dacci una mano"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La madre di Pamela Genini ha lanciato un appello a Francesco Dolci per avere informazioni sulla tomba della figlia profanata. L’uomo, che sostiene di essere l’ex fidanzato della ventinovenne uccisa il 14 ottobre 2025 dal compagno Gianluca Soncin a Milano, è indagato per vilipendio di cadavere e profanazione di sepolcro nell’inchiesta relativa al furto della testa dal cimitero di Strozza. La scoperta della profanazione della tomba della 29enne risale al 23 marzo scorso.

L’appello della madre di Pamela Genini a Francesco Dolci

La trasmissione Chi l’ha visto?, nella puntata di mercoledì 13 maggio, ha affrontato l’argomento della profanazione della tomba di Pamela Genini, dando spazio anche a un appello della madre, Una Smirnova, rivolto a Francesco Dolci.

Le sue parole: “Aiutateci per favore a trovarla perché non possiamo più andare avanti così. Anche Francesco, se può aiutare a darci una mano. Francesco ti prego, se tu sai qualcosa, dacci una mano, fallo per amore di Pamela, ti prego”.

ANSA

La perquisizione in casa di Francesco Dolci

Nel corso di una recente perquisizione a casa di Francesco Dolci, come riportato dalla trasmissione condotta da Federica Sciarelli, i militari hanno sequestrato un tubo di sigillante, un coltello, alcuni scontrini e altro materiale edile, tutto inviato ai laboratori del Ris per gli accertamenti.

La sera della perquisizione, Dolci aveva dichiarato ai giornalisti: “Sono andati a casa mia stavolta? E, quindi, che problemi ci sono?! Quando una persona sa troppo, bisogna metterla a tacere in qualche maniera. Stanno cercando il telefono bianco, ma non l’hanno trovato”.

Contattato telefonicamente dall’inviato di Chi l’ha visto?, Francesco Dolci ha poi dichiarato: “Come vuoi che sto? Si sta come foglie d’autunno, pronte a cadere (ride, ndr). Nell’interrogatorio ho risposto a tutte le domande, credo, ma alcune risposte non volevano saperle”.

Chi è Francesco Dolci

Francesco Dolci, indagato per vilipendio di cadavere e profanazione di sepolcro nell’ambito dell’inchiesta sul furto della testa di Pamela Genini dal cimitero di Strozza, sostiene di essere stato il fidanzato della ragazza prima di Gianluca Soncin, che il 14 ottobre 2025 l’ha uccisa.

Al programma di Raitre, Dolci ha raccontato: “Da quello che so io, Soncin ha iniziato a frequentare Pamela dopo che io sono scappato in Sicilia, allontanandomi da Pamela”.

Poi ha spiegato: “Stavamo provando a rifrequentarci ma alla fine non c’erano i presupposti. Io ero scappato per lavoro in Sicilia anche per allontanarmi da Pamela. Io le volevo bene ma non potevamo in quel momento avere una relazione perché avevamo obiettivi diversi, mentalità diverse”.

Ancora Francesco Dolci: “Io volevo bene a Pamela, sono stato innamorato di lei e lei è stata innamorata di me. Poi le relazioni nascono, crescono e a volte finiscono. Eravamo molto legati, molto vicini. Ogni volta che mi chiamava, io correvo”.

Pamela Genini è stata uccisa il 14 ottobre 2025 dal compagno Gianluca Soncin. Francesco Dolci ha raccontato di aver ricevuto una richiesta d’aiuto da parte della ragazza la sera in cui è stata uccisa.

Sulla possibilità che la figlia abbia avuto modo di contattare Dolci proprio nei momenti dell’aggressione, la mamma di Pamela Genini ha detto a Chi l’ha visto?: “Veramente non ho capito neanche io come faceva a mandare messaggi mentre il suo assassino era già entrato in casa. Forse era nascosta da qualche parte, ma non penso. Mi sembra una cosa molto strana”.

Quando Dolci ha raggiunto l’abitazione di Pamela Genini la sera dell’aggressione mortale subita da Gianluca Soncin, si sarebbe limitato a prendere il cane della ragazza, senza avvisare i genitori della ragazza di quanto avvenuto. “Non ha chiamato nessuno di noi, l’abbiamo saputo alle 2 di notte dai carabinieri, che sono entrati in casa nostra e hanno raccontato tutto”.