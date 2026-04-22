Pamela Genini e la tomba profanata, persone sospette nel video vicino al cimitero: reazione di Francesco Dolci

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Un video delle telecamere di sorveglianza vicino al cimitero in cui si trovava la tomba di Pamela Genini, profanata di recente, ha ripreso una o più persone, in orario notturno, aggirarsi nei pressi del camposanto. Sono in corso le indagini per identificarle. Intanto Francesco Dolci ha denunciato delle effrazioni nelle sue proprietà, ha parlato di individui sfocati nel video e ha confermato di ritenere che la testa della donna sia stata nascosta nel suo giardino.

Le indagini sulla tomba di Pamela Genini profanata e il video

Su La Repubblica, il 21 aprile, è comparsa la notizia riguardante alcune figure, ancora non identificate, che sarebbero state riprese dalle telecamere di sorveglianza nei pressi del cimitero di Strozza, dove si trovava la tomba di Pamela Genini.

Le immagini potrebbero portare a una svolta sul caso della profanazione dei resti della giovane modella, uccisa dal compagno Gianluca Soncin nel 2025. Il corpo della donna è stato decapitato e sul caso è stato aperto un fascicolo per violazione di sepolcro, vilipendio e occultamento di cadavere, ancora a carico di ignoti.

Sempre La Repubblica riporta che il video ha una risoluzione piuttosto bassa.

Le dichiarazioni di Francesco Dolci

Francesco Dolci, l’amico di Genini che si è dichiarato ex fidanzato della modella, è stato intervistato da Mattino 5 il 22 aprile. La conduttrice Federica Panicucci gli ha chiesto come facesse a sapere del video già dalla domenica 20 aprile.

L’uomo ha spiegato di aver appreso la notizia da una giornalista con cui ha ottimi rapporti che era andata a trovarlo a casa la mattina del 20 aprile.

Panicucci ha espresso perplessità per il fatto che la notizia del video è però uscita il 21 aprile e ha chiesto a Dolci se sapesse che probabilmente una delle persone è già stata identificata.

"Di questo non so nulla perché gli inquirenti non vengono a dirmi le cose – ha risposto Dolci – sono contento e bisogna individuare anche le altre persone perché si parla di più persone".

La denuncia di Dolci per effrazione

A Mattino 5 Francesco Dolci ha poi confermato di aver fatto una denuncia di effrazione in una sua proprietà e di aver subito una serie di violazioni di domicilio, anche nella casa dalla quale stava facendo il collegamento con la trasmissione, abitazione che sarebbe disabitata dal 28 ottobre.

"C’è stato un tentativo di effrazione, una notte alle 3, ma fortunatamente io c’ero ed ero sveglio, mi avevano fatto saltare le comunicazioni", ha detto.

Un’altra volta sarebbero intervenuti anche i carabinieri per una violazione di domicilio nella casa disabitata.

"Tra segnalazioni e querele, avrò ricevuto quindici o venti effrazioni", ha affermato Dolci.

Poi l’uomo ha spiegato di temere che la testa decapitata di Pamela Genini sia stata sepolta proprio nel giardino della sua casa "perché in una violazione di domicilio del 22 marzo di quest’anno c’è il video dove si vedono delle persone che sono scese dalla macchina e sono entrate nella mia proprietà".