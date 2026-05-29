Pamela Genini, Francesco Dolci al cimitero di Strozza nei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

I filmati delle telecamere del cimitero di Strozza riprendono Francesco Dolci, unico indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, uccisa nel 2025 dal compagno. I video, trasmessi da Dentro la notizia, mostrano l’uomo in due visite sospette prima e dopo il furto della testa della ventinovenne, una sagoma compatibile all’80-90% con la sua. La testa non è mai stata ritrovata.

Francesco Dolci al cimitero di Strozza: cosa si vede nei video

I dettagli delle immagini trasmesse il 29 maggio in esclusiva da Gianluigi Nuzzi su Canale 5 aprono nuovi scenari sulla decapitazione del corpo di Pamela Genini avvenuta nel cimitero di Strozza.

Il primo filmato risale al 21 marzo, quando Dolci viene inquadrato mentre entra nella struttura insieme alla madre.

I due si dirigono alla lapide della ragazza restando lì per due minuti: secondo l’accusa si sarebbe trattato di un vero e proprio sopralluogo per studiare i tempi dell’azione.

All’uscita, l’uomo si allontana prendendo una via diversa rispetto alla madre.

Il secondo video, datato 23 marzo, immortala l’indagato nel pomeriggio, poche ore dopo che gli addetti delle pompe funebri avevano scoperto il corpo vilipeso durante il trasloco della bara (notizia non ancora pubblica).

L’imprenditore entra da solo, va verso la lapide e scatta una foto con il cellulare. Agli inquirenti dirà di aver notato alcuni bulloni mancanti ma di essere stato all’oscuro del furto della testa.

Cosa ha detto la madre di Dolci

La madre dell’indagato da tempo ha preso le difese del figlio.

La donna si dice certa della sua innocenza e teme per la sua incolumità, ipotizzando che qualcuno abbia organizzato il vilipendio della salma per incastrarlo o intimidirlo: “So che lui è innocente e ho paura che lo uccidano”.

La donna ha ricordato che già dopo l’omicidio il figlio notò movimenti strani e che il 9 novembre 2025 vide quattro sconosciuti di Milano parlare con lui.

Lo stesso Dolci ha denunciato violazioni di domicilio nelle sue proprietà tramite l’uso di disturbatori di frequenza per eludere le telecamere. Intanto, le ricerche della testa nei terreni dell’uomo sono state sospese.

Cosa pensa la madre di Pamela Genini

Di parere opposto è Una, la madre di Pamela Genini, che nei giorni scorsi a La vita in diretta ha attaccato duramente l’indagato definendolo “una persona veramente perfida e veramente pericolosa”.

La donna si dice preoccupata del fatto che l’uomo sia ancora in libertà e fa notare elementi inquietanti come il rinvenimento di un coltello nascosto in casa sua e l’odio che l’imprenditore mostrerebbe in tv diffamando la vittima da sette mesi.

Secondo la madre della ventinovenne, l’indagato si sarebbe disfatto della testa solo per paura e starebbe agendo per pura vendetta e non per amore. Ha infine sollevato forti dubbi sulla misteriosa sparizione di un terzo telefono cellulare dell’uomo, che avrebbe potuto contenere messaggi decisivi scambiati in passato con la figlia.