Pamela Genini, Francesco Dolci al cimitero il giorno della scoperta della profanazione: il filmato "chiave"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Secondo la procura di Bergamo, alcuni video delle telecamere di sorveglianza del cimitero di Bergamo risalenti al giorno della scoperta della profanazione del cadavere di Pamela Genini dimostrerebbero che il responsabile del vilipendio sarebbe il principale indagato per la vicenda, Francesco Dolci, l’uomo con cui la donna era al telefono nel momento in cui è stata uccisa.

Il video di Francesco Dolci al cimitero di Strozza

Le immagini che hanno convinto la procura di Bergamo a indagare Francesco Dolci per il vilipendio del cadavere di Pamela Genini risalgono al 23 marzo 2026, tra le 17.43 e le 17.48.

L’uomo, nel filmato, si avvicina ed esamina da vicino la lapide della ragazza, che è stata recentemente riaperta per la realizzazione della sepoltura definitiva.

ANSA

Dolci in seguito scatta una foto con il proprio cellulare, per poi andarsene. Sono le circostanze di queste azioni, però, che renderebbero sospetto il comportamento di Dolci secondo la procura.

La profanazione del cadavere di Pamela Genini

Pamela Genini è stata uccisa il 14 ottobre del 2025. Dopo le indagini, la settimana successiva alla morte, la 29enne modella e imprenditrice viene seppellita nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo.

La lapide, come spesso succede in questi casi, è però provvisoria, in plastica. I genitori, nei mesi successivi, fanno realizzare una tomba di famiglia, dove chiedono di spostare il corpo di Genini.

Il 23 marzo viene autorizzato il trasferimento, ma gli operai incaricati si accorgono che le viti della lapide sono saltate e che il silicone è danneggiato. Segnalano l’anomalia alle autorità, che scoprono il vilipendio.

Gli esami successivi scoprirono non solo che al cadavere era stata asportata la testa, ma che la profanazione era avvenuta tra il 24 ottobre e il 2 novembre 2025, pochi giorni dopo la sepoltura.

Secondo la procura, quindi, Dolci avrebbe saputo della scoperta della profanazione e sarebbe andato a controllare al cimitero se, effettivamente, il vilipendio del cadavere di Genini fosse stato scoperto.

L’omicidio di Pamela Genini

Pamela Genini è stata uccisa il 14 ottobre 2025 nella sua casa di Milano. Aveva 29 anni, faceva la modella e l’imprenditrice.

Il principale indagato per il suo omicidio è l’ex fidanzato Gianluca Soncin. L’uomo, 52 anni, era stato trovato dalle forze dell’ordine sporco di sangue nella stessa casa dove Genini è stata uccisa. Soncin si trova al momento in carcere, in custodia cautelare.

Dolci è un testimone chiave nel caso, perché sarebbe stato al telefono con Genini mentre la ragazza entrava in casa, il 14 ottobre, poco prima di essere uccisa. Fu proprio Dolci ad allertare le forze dell’ordine.