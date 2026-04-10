Pamela Genini, Francesco Dolci "amareggiato e stupito" dalle accuse dei familiari dell'ex: "Solo falsità"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Scontro tra la famiglia di Pamela Genini e l’ex fidanzato Francesco Dolci. Dopo la profanazione della tomba, la madre Una Smirnova continua ad accusare Dolci. In un’ultima occasione ha chiamato i carabinieri, denunciando la presenza dell’uomo nella proprietà privata. Dolci ha risposto respingendo ogni accusa di “ossessione”. Secondo lui, in questa situazione ci stanno guadagnando solo Gianluca Soncin e chi ha mutilato il corpo della vittima.

Francesco Dolci: “Amareggiato”

Dopo che la madre di Pamela ha chiamato i carabinieri, Francesco Dolci a La vita in diretta ha deciso di rispondere alle accuse di Una Smirnova. “I carabinieri sono stati chiamati dicendo che eravamo in una proprietà privata”, spiega l’inviato.

Francesco racconta: “I carabinieri mi hanno chiesto se sapessi il motivo della loro presenza e io ho detto loro di no”. Gli hanno così spiegato che erano stati chiamati perché si trovavano all‘interno di una proprietà privata e stavano disturbando. Dolci è stato identificato.

ANSA

In merito all’accusa di ossessione e sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, si dice: “Amareggiato e stupito, perché volano parole di fuoco sempre contro di me e mai contro l’assassino e contro le persone che hanno fatto questo scempio”. Secondo Francesco, la famiglia dice falsità.

Cosa ha detto la mamma di Pamela

Per la madre di Pamela Genini, l’ex fidanzato Francesco Dolci era ossessionato dalla figlia. “Continuava a chiamarla più volte al giorno”, ha raccontato in televisione a Gianluigi Nuzzi.

Una Smirnova, in collegamento con lo studio, ha raccontato che Dolci non lasciava in pace la figlia. Era arrivato addirittura, sempre secondo la madre di Pamela, a danneggiarle l’auto.

Tra i diversi ricordi rievocati, dei quali non si hanno riscontri, c’è quello di un Francesco tanto ossessionato da Pamela da presentarsi più volte di fronte al ristorante dove mangiava dicendo che, “trattandosi di un luogo pubblico, lui poteva tranquillamente entrare”.

Dolci aveva già respinto le accuse

Non è la prima volta che Francesco Dolci si ritrova a respingere le accuse da parte della famiglia di Pamela. L’uomo ha sostenuto di non essere mai stato ossessionato dall’ex.

Dice: “Una, sai benissimo che ho messaggi tra me e te dal 2022, dove ti chiedevo di imporre a tua figlia di smettere di perseguitarmi“.

Sembra quindi un rapporto totalmente ribaltato. Anche per quanto riguarda i presunti atti vandalici, Dolci smentisce e ha ribadito: “Queste sono altre infamie”.