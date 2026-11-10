Pamela Genini, Francesco Dolci attacca mamma Una: "Non mi ha aiutato a tirarla fuori da quel brutto giro"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Non si ferma lo scambio di accuse tra Francesco Dolci e la madre di Pamela Genini. Il 41enne unico indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio della tomba della 29enne, modella uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin, la cui testa è stata trafugata dalla tomba, è tornato all’attacco di Una Smirnova, mamma della vittima. Una controreplica che alimenta ancora di più il botta e risposta in Tv.

La dura lettera della madre di Pamela Genini

In collegamento con La Vita in Diretta, Francesco Dolci ha risposto alle dure parole della madre di Pamela Genini: “Fai ribrezzo, sei l’unico indagato per questo crimine disumano e malvagio. Eppure vai in tv e con lacrime finte mi chiedi un dialogo” ha scritto Una Smirnova in una lettera con cui ha rigettato il tentativo di rappacificazione del 41enne.

“Non le facevo ribrezzo quando veniva a cena a casa mia e si ricordi sempre che l’unica foto in famiglia che avete con Pamela l’ho fatta io, l’ho scattata io” la replica di Dolci.

Le accuse di Francesco Dolci

Nel battibecco che da mesi va avanti davanti alle telecamere, la madre di Pamela Genini ha accusato l’imprenditore anche di non aver fatto nulla per aiutare la figlia, nonostante, secondo lei, sapesse “benissimo che succedeva tra lei e Soncin”.

“Avevo lasciato Pamela, ma gli avevo chiesto di aiutarmi a tirarla fuori da questi brutti giri e lei mi ha rifiutato” ha detto Dolci in lacrime ai microfoni del programma su Rai 1.

“A quest’ora Pamela sarebbe potuta essere viva” ha aggiunto “ero solo io cercavo in tutte le maniere di aiutare Pamela di tirarla fuori da questo ambiente, perché si sapeva che fine avrebbe fatto e purtroppo andata così, purtroppo non hanno mai aiutato”.

La replica all’ex fidanzato

Durante la trasmissione condotta da Alberto Matano, Dolci ha ribattuto anche alle accuse di strumentalizzazione della cagnolina di Pamela Genini rivolte da un altro ex della vittima, a cui è stata affidata.

“Bianca con lui è in buone mani” ha ammesso il 41enne in rifermento alla cagnolina, rivendicando di aver fatto in passato da mediatore tra i due proprietari per l’accudimento dopo la fine della loro storia.

“Mentre invece la famiglia bianca l’ha sbolognata subito e si è preso un altro cane” è l’ultimo strale lanciato da Dolci contro la famiglia dell’ex.