Pamela Genini, Francesco Dolci chiede scusa a mamma Una e attacca Piergiuseppe Rota: "Non deve parlare"

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Francesco Dolci, l’unico indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, è tornato a La Vita in Diretta, su Rai 1, a ventiquattr’ore dall’appello rivolto alla madre della ragazza. Ha confermato di volere un incontro soltanto con lei, Una Smirnova, e ha attaccato il compagno della donna, Piergiuseppe Rota.

Le accuse di Dolci a Piergiuseppe Rota: “Non dovrebbe nemmeno parlare”

Dolci ha replicato che Rota, detto Beppe, “non dovrebbe nemmeno parlare” di Pamela e “deve smettere”. Lui, ha spiegato, parla con Una perché è lei, e non Rota, a soffrire. Secondo Dolci, Rota sarebbe stato la causa per cui Pamela se ne andò di casa e avrebbe “sempre cercato di influenzare le decisioni di questa famiglia”, circostanza che a suo dire sarebbe scritta nelle “carte di Milano”.

Dolci dice anche di avere messaggi di Pamela che dimostrerebbero come Rota non sia mai stato considerato da lei “parte della famiglia”. Alberto Matano ha a quel punto obiettato che è naturale per Una confrontarsi con il compagno, rimasto accanto a lei in tutto quest’anno di dolore.

L’appello a mamma Una: “Quando vuole mi chiami”

Invitato dal conduttore a rivolgersi direttamente a Una, Dolci le ha detto “quando vuole mi chiami”. Il suo appello, ha spiegato, resta lo stesso: non lasciarsi “manipolare da queste persone che ti hanno sempre manipolato”, senza precisare a chi si riferisca. Ha assicurato di aver “sempre fatto di tutto per aiutare Pamela” e di non averla “mai lasciata sola”. Le porte di casa sua, ha concluso in una modalità che certamente non ha lasciato spazio a interpretazioni, sono aperte per Una, “per qualcun altro mai”.

Tomba di Pamela Genini profanata, le indagini e il processo a Soncin

Dolci, che respinge ogni accusa, è indagato dalla Procura di Bergamo per vilipendio di cadavere nell’inchiesta sulla tomba di Pamela, scoperta profanata il 23 marzo 2026 nel cimitero di Strozza: dalla salma è stata sottratta la testa. Secondo gli inquirenti il fatto risalirebbe addirittura a circa 4 mesi prima, in un periodo compreso tra il 27 ottobre e il 2 novembre 2025. Da mesi la madre della ragazza lo indica come responsabile.

Dolci si definisce ex fidanzato di Pamela, ma per la madre era soltanto un amico. La sera del 14 ottobre 2025 era al telefono con lei poco prima che venisse uccisa a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin, e fu lui a dare l’allarme.

Il 20 ottobre Dolci e Una Smirnova si erano già confrontati nello stesso programma, con Matano a tentare di mediare. Una settimana dopo, nell’anniversario della presunta profanazione, la famiglia gli aveva chiesto aiuto per ritrovare Pamela, e lui aveva risposto che la fiaccolata organizzata per lei era anche contro di lui.

Il processo a Soncin, imputato per omicidio pluriaggravato, riprenderà il 25 novembre davanti alla Corte d’Assise di Milano, con una seconda udienza fissata per il 30.